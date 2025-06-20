Щит и меч. Билайн внедрил новую функцию защиты от мошеннических звонков

Она распознает схемы злоумышленников и прерывает опасные звонки в критический момент

20 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5yttfC4

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Билайн внедрил новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий. Теперь, если во время голосового вызова от неизвестного контакта клиенту приходит СМС с кодом от "Госуслуг" или банков, оператор может прервать текущий звонок, чтобы предотвратить открытие злоумышленникам доступа к деньгам или персональным данным клиента.

Это работает так:

если абонент во время разговора получает СМС с кодом (например, для подтверждения платежа, входа или смены пароля на "Госуслугах"), Билайн анализирует номер звонящего;

алгоритмы антифрода проверяют номер и, если система покажет, что он мошеннический или может быть таковым, звонок будет прерван.

Новый уровень защиты с 10 июня 2025 года действует для всех клиентов Билайна. При этом дополнительную плату за функцию не взимают. Она работает автоматически, ничего подключать не нужно.

В ближайшее время Билайн начнет поэтапное внедрение аналогичного механизма для звонков через мессенджеры. Это дополнительная мера для борьбы с социальной инженерией, когда злоумышленники пытаются выманить у пользователей коды подтверждения во время разговора.

"Для нас безопасность клиентов – не просто функция, а обеспечение спокойствия и комфорта при пользовании услугами связи и цифровыми сервисами. Каждый день мы работаем над тем, чтобы технологии помогали жить, а не становились инструментом в руках мошенников. Новая система защиты – это умный щит между клиентом и преступником: если во время подозрительного звонка приходит СМС с кодом, звонок автоматически прерывается", – сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.По его словам, никаких сложных настроек, никаких дополнительных действий не потребуется – это надежная защита, которая работает незаметно, но эффективно. Потому что клиенты хотят заниматься тем, что им важно, а оператор делает все, чтобы не надо было переживать и отвлекаться на мошенников.

ПАО "ВымпелКом"; beeline . ru

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