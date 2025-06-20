Щит и меч. Билайн внедрил новую функцию защиты от мошеннических звонков
Она распознает схемы злоумышленников и прерывает опасные звонки в критический момент
20 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5yttfC4
Билайн внедрил новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий. Теперь, если во время голосового вызова от неизвестного контакта клиенту приходит СМС с кодом от "Госуслуг" или банков, оператор может прервать текущий звонок, чтобы предотвратить открытие злоумышленникам доступа к деньгам или персональным данным клиента.
Это работает так:
- если абонент во время разговора получает СМС с кодом (например, для подтверждения платежа, входа или смены пароля на "Госуслугах"), Билайн анализирует номер звонящего;
- алгоритмы антифрода проверяют номер и, если система покажет, что он мошеннический или может быть таковым, звонок будет прерван.
Новый уровень защиты с 10 июня 2025 года действует для всех клиентов Билайна. При этом дополнительную плату за функцию не взимают. Она работает автоматически, ничего подключать не нужно.
В ближайшее время Билайн начнет поэтапное внедрение аналогичного механизма для звонков через мессенджеры. Это дополнительная мера для борьбы с социальной инженерией, когда злоумышленники пытаются выманить у пользователей коды подтверждения во время разговора.
"Для нас безопасность клиентов – не просто функция, а обеспечение спокойствия и комфорта при пользовании услугами связи и цифровыми сервисами. Каждый день мы работаем над тем, чтобы технологии помогали жить, а не становились инструментом в руках мошенников. Новая система защиты – это умный щит между клиентом и преступником: если во время подозрительного звонка приходит СМС с кодом, звонок автоматически прерывается", – сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.По его словам, никаких сложных настроек, никаких дополнительных действий не потребуется – это надежная защита, которая работает незаметно, но эффективно. Потому что клиенты хотят заниматься тем, что им важно, а оператор делает все, чтобы не надо было переживать и отвлекаться на мошенников.
ПАО "ВымпелКом"; beeline.ruРеклама
10:16:22 20-06-2025
Пока не заговорили о реальной персональной уголовной ответственности топ менеджмента , дело не двигалось! Зато комиссию ввели за пополнение счета крохоборы , на порошок дитям не хватает?
11:13:15 20-06-2025
Гость (10:16:22 20-06-2025) Пока не заговорили о реальной персональной уголовной ответст...
Бред. Ответственность должны мошенники нести!! Когда несколько сотен посадят, может у других пылу поубавиться. А соответствующие органы должны их искать и находить. А то виноваты все кругом, кроме мошенников и тех, кто их искать не умеет. И для "дропперов", ну или как их там, кто симки и банковские карты регистрирует десятками, ответственность за соучастие должна быть. Иначе уголовку и на руководство автозаводов придумать можно - сколько людей на дорогах от автомобилей гибнет, так почти что убийство.
14:54:51 20-06-2025
Запретить бы билайн нужно. Пользуюсь им 22 года. Позавчера диагностический центр пытался три раза мне дозвониться и сообщить о дате приема. Все три звонка были отклонены . Билайн посчитал что мне звонили мошенники. Я три месяца ждал звонка. Они издеваются? Придется наверно от них отключаться.
15:20:04 20-06-2025
Гость (14:54:51 20-06-2025) Запретить бы билайн нужно. Пользуюсь им 22 года. Позавчера д... Да, так, зато мошеннические и спам-звонки одолели, пропускают.