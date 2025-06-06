Сдерживал слезы и нервно улыбался. Реакция экс-замглавы Барнаула Шеломенцева на приговор

Бывший вице-мэр города намерен обжаловать решение суда

06 июня 2025, 15:57, ИА Амител

Бывший заместитель главы Барнаула Антон Шеломенцев получил восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор в пятницу, 6 июня, вынес Центральный районный суд. Корреспондент amic.ru снял на видео, с какими эмоциями Шеломенцев заслушал зачитанный судьей приговор.

"Я спросил, будет ли оспаривать. Шеломенцев кивнул", – рассказал наш корреспондент.

В своем последнем слове, с которым бывший чиновник выступил за несколько часов до приговора, он подчеркнул, что его оговорили и все обвинение построено на показаниях одного человека.

Напомним, Шеломенцева судили по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинение запросило для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей.

Подробно об уголовном деле бывшего замглавы Барнаула читайте в сюжете amic.ru.