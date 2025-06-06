Сдерживал слезы и нервно улыбался. Реакция экс-замглавы Барнаула Шеломенцева на приговор
Бывший вице-мэр города намерен обжаловать решение суда
06 июня 2025, 15:57, ИА Амител
Бывший заместитель главы Барнаула Антон Шеломенцев получил восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор в пятницу, 6 июня, вынес Центральный районный суд. Корреспондент amic.ru снял на видео, с какими эмоциями Шеломенцев заслушал зачитанный судьей приговор.
"Я спросил, будет ли оспаривать. Шеломенцев кивнул", – рассказал наш корреспондент.
В своем последнем слове, с которым бывший чиновник выступил за несколько часов до приговора, он подчеркнул, что его оговорили и все обвинение построено на показаниях одного человека.
Напомним, Шеломенцева судили по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинение запросило для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей.
Подробно об уголовном деле бывшего замглавы Барнаула читайте в сюжете amic.ru.
16:14:53 06-06-2025
ну хз...
насколько уместно было 8 строгого давать.
понятно, что попался, но злорадствовать точно не буду.
все кто в деловой среде, те понимают, что даже за закорючку цап-царап может быть.
сил парню и его родственникам.
16:57:26 06-06-2025
жестко. Не стоило так жестить
17:19:06 06-06-2025
Жаль мужика.
19:36:42 06-06-2025
Полученной взяткой делиться нужно с вышестоящим начальником! Подсудимый проигнорировал этот "закон" - вот реально и 'загремел под фанфары'...
20:09:04 06-06-2025
Каждый день радуюсь, что сейчас никто из моих родственников не работает в местных органах власти! Если есть малейшая возможность, уходить надо оттуда, искренне советую.
20:13:34 06-06-2025
Удивительные русские люди. Орут что чиновники воры и возмушаются что их не ловят и не садят!
Поймали! Осудили. Народ орет жалко. Отпустите!
00:55:46 07-06-2025
Гость (20:13:34 06-06-2025) Удивительные русские люди. Орут что чиновники воры и возмуша... Рыбак, видит рыбака.
09:47:48 07-06-2025
Гость (20:13:34 06-06-2025) Удивительные русские люди. Орут что чиновники воры и возмуша... я тоже в шоке. до омерзения просто
20:49:41 06-06-2025
А вот жители Барнаула каждый день со слезой на глазах вынуждены путешествовать на вонючем, грязном, дырявом, старом ОТ с абсолютно неадекватными водителями и кондукторами и почему-то ни один "Шеломенцев"-чиновник за них не переживает. Если после отсидки наладит работу ОТ в родном Барнауле, то и памятник ему можно будет поставить, почти как репрессированному.
09:03:00 07-06-2025
Гость (20:49:41 06-06-2025) А вот жители Барнаула каждый день со слезой на глазах вынужд... А что изменилось? Речь идет только о суровости наказания, никто не говорит, что его надо отпустить и не наказывать. А вы имеете то, чего заслуживаете! Машите дальше и радуйтесь! Самая лучшая же!
09:46:51 07-06-2025
посмотрите жалостливые все какие... вы чо потом тут ноете, что хреново живём? а ведь это происходит по вине вот таких вот шеломенцевых, в том числе! вы что, жалеете взяточника и коррупционера?
правда говорят, что вы имеете ту жизнь, которой достойны. тьфу, мерзкие вы какие.
11:49:38 07-06-2025
Элен без ребят (09:46:51 07-06-2025) посмотрите жалостливые все какие... вы чо потом тут ноете, ч... А те кто музей "строят" 11 лет не попались и не попадутся
20:04:07 07-06-2025
Гость (11:49:38 07-06-2025) А те кто музей "строят" 11 лет не попались и не попадутся... что еще приплетете? причем тут музей? просто рукалицо...
11:50:33 07-06-2025
Элен без ребят (09:46:51 07-06-2025) посмотрите жалостливые все какие... вы чо потом тут ноете, ч... Элен, а кто начальники у этих шеломенцевых, а у этих начальников главный начальник?
13:45:49 07-06-2025
Элен без ребят (09:46:51 07-06-2025) посмотрите жалостливые все какие... вы чо потом тут ноете, ч... Так возникает вопрос, по вине ли Шеломенцева? Он уже давно сидит, а ситуация с транспортом в лучшую сторону в городе не меняется. Закономерно предположить, что коррумпированы совсем другие люди, которые сейчас на свободе. Дело совсем не в жалости.