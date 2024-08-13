Рассказываем, как избежать ошибок в начале карьеры

13 августа 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KLDc5

Парикмахер. Стрижка / Фото: freepik.com

Парикмахер – профессия, которая существует с древних времен и остается востребованной сегодня. Она требует разных навыков и стремления к развитию, но предоставляет большие возможности для карьерного роста. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к современным специалистам.

Учиться и еще раз учиться

Первая ступень на пути к профессии – обучение парикмахеров на специальных курсах. Здесь будущий специалист получает теоретические знания и практические навыки.

Ошибочно считать, что достаточно одного обучения. Инновации в бьюти-сфере появляются каждый год. Именно поэтому специалистам индустрии красоты приходится учиться постоянно.

Важные навыки

Стрижка, окрашивание и укладка – то, что приходит на ум в первую очередь при представлении работы парикмахера. Что должен уметь мастер на самом деле:

определять тип волос и выбирать правильную тактику работы с ними;

владеть профессиональными инструментами;

уметь безошибочно работать с цветами, предугадывая результат окрашивания;

владеть различными техниками стрижки и укладки;

знать основы гигиены и санитарии;

уметь работать с косметикой.

Разбираться необходимо не только в шампунях, бальзамах, масках и т.д., но и витаминах. Необходимо уметь дать грамотный совет по питанию, мытью головы, массажу и прочим видам ухода.

Полезные советы для будущих профессионалов

Ошибки совершают все. Особенно в начале профессиональной деятельности. Изучив, что нужно знать парикмахеру в работе, можно существенно уменьшить число возможных промахов.

Хорошему парикмахеру:

стоит обучаться у профессионалов, а не на сомнительных дешевых или бесплатных курсах;

нельзя останавливаться на достигнутом, вне зависимости от уровня мастерства;

стоит изучать опыт именитых мастеров;

нужно иметь качественные инструменты для работы;

необходимо поддерживать чистоту рабочей зоны и инструментов.

Трудолюбие – еще одно важное качество. Некоторые стрижки и прически отнимают много часов и требуют кропотливой работы. Но опыт приходит быстро. Как и уверенность в собственных силах.

АО "Л'Ореаль"

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