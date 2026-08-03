Семь человек погибли в водоемах Республики Алтай за полгода

Сложившуюся ситуацию оценивают как крайне неблагоприятную

03 августа 2026, 14:37, ИА Амител

Пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай за первые шесть месяцев 2026 года произошло десять происшествий на водных объектах, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России, подводя итоги работы территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В спасательном ведомстве отметили, что сложившуюся ситуацию оценивают как крайне неблагоприятную.

«Обстановку по этому показателю считаем крайне неблагоприятной. Основными причинами гибели людей на водных объектах остаются купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра и несоблюдение правил безопасности», — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

В МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, не оставлять детей без присмотра и выбирать для купания только оборудованные пляжи.