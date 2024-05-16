Семейный театр, детский фонд и "Ростелеком" приглашают на благотворительный спектакль

Постановка рассказывает о сострадании, поддержке, доверии и предназначена для взрослых и детей старшего возраста

16 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Спектакль / Фото из архива театра

В рамках Всероссийской недели семьи семейный театр "Взрослые и дети" при поддержке Алтайского краевого отделения Российского детского фонда и компании "Ростелеком" приглашают барнаульцев на благотворительный показ спектакля "Корчак". Мероприятие состоится 20 мая 2024 года в 18:00 в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 41. Вход бесплатный, по предварительной записи.

"Спектакль поставлен нашей любительской труппой в 2018 году в сотворчестве детей и родителей. После чего мы два года гастролировали с ним в рамках благотворительных проектов. За это время "Корчак" стал лауреатом фестивалей различных уровней. В этом году решили восстановить постановку и вновь показать ее зрителям", – рассказала руководитель семейного театра "Взрослые и дети" Галина Шемберг.

Идея спектакля возникла после знакомства театра с творчеством Януша Корчака – педагога, гуманиста, писателя и основателя "Дома сирот". Корчак утверждал, что ребенок должен расти в любви и доброте, быть услышанным и понятым взрослыми. Жизнь и трагическая судьба этого человека стала примером истинного служения детям.

По словам председателя АКО "Российский детский фонд" Оксаны Овчинниковой,

постановка предназначена для взрослых и детей старшего возраста. В ней речь идет о важности сострадания, о доверии и поддержке, тесной связи между поколениями. Оксана Овчинникова отметила, что сама смотрела "Корчака" несколько раз. И каждый раз у нее возникало желание обнять и прижать к себе не только своего ребенка, но и всех остальных детей.

"В этом году, посвященном семейным ценностям, мы с большой охотой поддерживаем такие проекты. Наши сотрудники будут на спектакле не только в качестве зрителей, но и волонтеров, которые проведут после показа благотворительный аукцион. Желаю всем участникам приятного просмотра", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

По окончании мероприятия состоится обсуждение спектакля с педагогом-психологом. Все средства, собранные зрителями во время мероприятия, направят подопечным АКО "Российский детский фонд", которые остро нуждаются в помощи.

Вход на спектакль бесплатный. Предварительная запись по номеру: 8-905-926-06-52.

Возрастное ограничение 12+