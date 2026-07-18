Семь сотрудников погибли во время атаки БПЛА на логистический центр Wildberries
Еще 24 человека пострадали
18 июля 2026, 12:20, ИА Амител
Беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях, пишет "Коммерсантъ". Губернатор Евгений Первышов сообщил о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске.
По предварительным данным, еще 24 человека пострадали.
«На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается», — добавил Первышов.
В пресс-службе RWB выразили соболезнования семьям погибших:
«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку».
В Подмосковье под удар попал распределительный центр Wildberries в Электростали. На всех поврежденных объектах продолжают работать пожарные, заявили в компании. Власти Московской области о налете беспилотников не сообщали.
14:11:50 18-07-2026
Может это конкуренты?
16:17:34 18-07-2026
Гость (14:11:50 18-07-2026) Может это конкуренты?...
Интересно, чем житеелй АК облучают? Ну явно же паталогия мышления!
18:01:01 18-07-2026
для кого интересно законы вышли о защите складов и предприятий?! никто не выполняет, никкой самообороны или там отрядов
23:43:27 18-07-2026
Гость (18:01:01 18-07-2026) для кого интересно законы вышли о защите складов и предприят...
Как удобно сваливать это на частников, когда это прямая обязанность государства