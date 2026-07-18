Семь сотрудников погибли во время атаки БПЛА на логистический центр Wildberries

Еще 24 человека пострадали

18 июля 2026, 12:20, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях, пишет "Коммерсантъ". Губернатор Евгений Первышов сообщил о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске.

По предварительным данным, еще 24 человека пострадали.

«На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается», — добавил Первышов.

В пресс-службе RWB выразили соболезнования семьям погибших:

«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку».

В Подмосковье под удар попал распределительный центр Wildberries в Электростали. На всех поврежденных объектах продолжают работать пожарные, заявили в компании. Власти Московской области о налете беспилотников не сообщали.