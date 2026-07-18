Пациенток роддома эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Московской области

Беспилотник ВСУ атаковали Ногинск

18 июля 2026, 14:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пациенток роддома эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Ногинске, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

После падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и оперативные службы.

«В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения», — сообщил Андрей Воробьев.

Женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко. По предварительным данным, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф», — добавил глава региона.

Как стало известно ранее, 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территорию склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.