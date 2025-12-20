Семья погибшего в Одинцово школьника вернется в Россию на заработки

Ранее они уезжали на родину, чтобы похоронить ребенка

20 декабря 2025, 10:35, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

По словам Теи, близкой к семье десятилетнего Кобилджона, трагически погибшего в результате нападения на учебное заведение в поселке Горки-2 Московской области, после похорон семья планирует вернуться в Россию, сообщает aif.ru.

Трагическое событие произошло во вторник утром, 16 декабря. Пятнадцатилетний ученик девятого класса совершил нападение, нанеся ранения охраннику школы и нескольким учащимся.

К сожалению, один из пострадавших, четвероклассник Кобилджон, скончался непосредственно на месте происшествия. Обстоятельства жестокого убийства были зафиксированы подростком на видео. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Мать погибшего мальчика, трудившаяся уборщицей в той же школе, несколько лет назад пережила потерю мужа и матери. В последнее время на ее плечах лежала вся ответственность за воспитание и обеспечение братьев-близнецов.

Похороны Кобилджона состоялись 18 декабря на его родине, в Таджикистане.