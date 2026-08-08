Сенат США одобрил законопроект об усилении санкций против России и Ирана

Документ предусматривает широкий спектр ограничений, включая меры против энергетического сектора и "теневого флота"

08 августа 2026, 16:49, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Сенат Конгресса США поддержал законопроект, направленный на ужесточение санкционного режима в отношении России и Ирана. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты парламента, сообщает ТАСС.

За инициативу высказались 86 сенаторов, 11 проголосовали против. Перед уходом на пятинедельные летние каникулы законодатели также отклонили поправку, которая лишала президента США права устанавливать таможенные пошлины в отношении стран, импортирующих российские нефть и газ.

Далее документ предстоит рассмотреть Палате представителей — ожидается, что это произойдет в сентябре. При этом в нижней палате возможны возражения: отдельные конгрессмены могут выступить против из‑за очередного роста таможенных пошлин.

Согласно законопроекту, президент получит полномочия вводить санкции в отношении высокопоставленных представителей российского политического и военного руководства, государственных компаний, а также иностранных предприятий, которые, по оценке Вашингтона, содействуют российскому оборонно‑промышленному комплексу.

В перечень потенциальных объектов ограничений включены Банк России, Сбербанк и Газпромбанк. Кроме того, санкции могут затронуть крупные энергетические проекты РФ — в частности, "Ямал СПГ", три проекта " Арктик СПГ" и будущие инициативы в Арктике.

«Подход к пошлинам был скорректирован: вместо ранее предлагавшихся 500‑процентных тарифов на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, теперь планируется установить 100‑процентные тарифы для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также для пяти государств, которые, как полагают в США, помогают России обходить санкционные ограничения в энергетической сфере. Дополнительно сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении "теневого флота". Также в документе предусмотрены меры по усилению санкционного давления на Иран», — указано в публикации.

Президент США Дональд Трамп 29 июля фактически выразил поддержку законопроекту. При этом он считает, что Палате представителей не нужно прерывать августовские каникулы для ускоренного рассмотрения документа.

Ранее портал Responsible Statecraft высказывал мнение, что санкции против России могут нанести больший ущерб Вашингтону, чем Москве: США рискуют столкнуться с потерей влияния и ростом экономической неопределенности.