Серьезные перепады температуры ожидаются на Алтае

Ночью ощутимый минус, днем такой же плюс

20 октября 2024, 12:21, ИА Амител

Иней / Фото: pxhere.com/ru/photo/458871

В Республике Алтай сохраняется неустойчивая погода. По прогнозу, в ночь на 21 октября в регионе возможны заморозки, а днем температура может резко повыситься, сообщает местный Гидрометцентр.

Информация о погоде была опубликована на сайте Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, ночью 21 октября в Республике Алтай температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, местами возможны более сильные морозы: до -6…-11 градусов. В дневное время ожидается потепление до +7…+12 градусов.

В Горно-Алтайске ночью 21 октября температура воздуха составит 0 градусов, а днем – от +10 до +12 градусов.

Осадков не ожидается.