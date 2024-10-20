Серьезные перепады температуры ожидаются на Алтае
Ночью ощутимый минус, днем такой же плюс
20 октября 2024, 12:21, ИА Амител
В Республике Алтай сохраняется неустойчивая погода. По прогнозу, в ночь на 21 октября в регионе возможны заморозки, а днем температура может резко повыситься, сообщает местный Гидрометцентр.
Информация о погоде была опубликована на сайте Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно прогнозу, ночью 21 октября в Республике Алтай температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, местами возможны более сильные морозы: до -6…-11 градусов. В дневное время ожидается потепление до +7…+12 градусов.
В Горно-Алтайске ночью 21 октября температура воздуха составит 0 градусов, а днем – от +10 до +12 градусов.
Осадков не ожидается.
18:46:28 20-10-2024
туманы до среды
20:31:46 20-10-2024
а зачем нам прогнозы постоянно дают на республику алтай??? я дико извиняюсь, но мы где вообще? причем тут республика то постоянно???
01:23:16 21-10-2024
В фильмах, в новостях, в шоу какие только поселки не упоминаются. Бийска нет нигде.
В России этот город неизвестен.
Да что город, край практически в тени.
И здесь, эти погодники позорно путают нас с Горным. Они думают Алтай один.😁
09:31:24 21-10-2024
Гость (01:23:16 21-10-2024) В фильмах, в новостях, в шоу какие только поселки не упомина... Алтай есть в Казахстане, Китае и Монголии))
09:36:53 21-10-2024
Гость (01:23:16 21-10-2024) В фильмах, в новостях, в шоу какие только поселки не упомина... Алтай - есть который Горный, и есть где Шукшин.
больше ничего нет.