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Сервис Ask.fm объявил о закрытии

Он прекратит работу с 1 декабря

27 октября 2024, 09:10, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1844
Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1844

Платформа для анонимных вопросов и ответов Ask.fm сообщила о том, что с 1 декабря 2024 года она прекратит свою работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте платформы.

"После десяти лет увлекательного пути мы вынуждены объявить о его завершении. С 1 декабря 2024 года платформа анонимных вопросов и ответов завершит свою работу", – говорится в сообщении.

Также Ask.fm объявил о том, что регистрация новых пользователей будет прекращена, а поддержку функций сервиса начнут постепенно сворачивать. 

интернет

Комментарии 3

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Гость

09:11:55 27-10-2024

Скажите на милость - ну кому здесь интересен ресурс, который выполняет роль любого браузера в интернете, и более того лоцирован в Ирландии и управляется совершенно ангажированными людьми?

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Гость

19:45:16 27-10-2024

Гость (09:11:55 27-10-2024) Скажите на милость - ну кому здесь интересен ресурс, который...
Вы продолжайте. Сервису очень "интересно" мнение недоучки из БарнАула.

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Musik

21:18:06 27-10-2024

Гость (19:45:16 27-10-2024) Вы продолжайте. Сервису очень "интересно" мнение недоучк... Архив орг упал и встать не может.
Это вот нифига не шютки.

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