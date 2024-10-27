Сервис Ask.fm объявил о закрытии
Он прекратит работу с 1 декабря
27 октября 2024, 09:10, ИА Амител
Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1844
Платформа для анонимных вопросов и ответов Ask.fm сообщила о том, что с 1 декабря 2024 года она прекратит свою работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте платформы.
"После десяти лет увлекательного пути мы вынуждены объявить о его завершении. С 1 декабря 2024 года платформа анонимных вопросов и ответов завершит свою работу", – говорится в сообщении.
Также Ask.fm объявил о том, что регистрация новых пользователей будет прекращена, а поддержку функций сервиса начнут постепенно сворачивать.
09:11:55 27-10-2024
Скажите на милость - ну кому здесь интересен ресурс, который выполняет роль любого браузера в интернете, и более того лоцирован в Ирландии и управляется совершенно ангажированными людьми?
19:45:16 27-10-2024
Гость (09:11:55 27-10-2024) Скажите на милость - ну кому здесь интересен ресурс, который...
Вы продолжайте. Сервису очень "интересно" мнение недоучки из БарнАула.
21:18:06 27-10-2024
Гость (19:45:16 27-10-2024) Вы продолжайте. Сервису очень "интересно" мнение недоучк... Архив орг упал и встать не может.
Это вот нифига не шютки.