Сервис Ask.fm объявил о закрытии

Он прекратит работу с 1 декабря

27 октября 2024, 09:10, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1844

Платформа для анонимных вопросов и ответов Ask.fm сообщила о том, что с 1 декабря 2024 года она прекратит свою работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте платформы.

"После десяти лет увлекательного пути мы вынуждены объявить о его завершении. С 1 декабря 2024 года платформа анонимных вопросов и ответов завершит свою работу", – говорится в сообщении.

Также Ask.fm объявил о том, что регистрация новых пользователей будет прекращена, а поддержку функций сервиса начнут постепенно сворачивать.