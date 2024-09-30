Сервис "Яндекс.Такси" объяснил ошибочное списание денег у клиентов
У агрегатора возникли технические неполадки, в результате которых люди временно потеряли десятки тысяч рублей
30 сентября 2024, 21:04, ИА Амител
"Яндекс.Такси" списал деньги у клиентов за несуществующие поездки из-за технических неполадок. Об этом сообщает телеканал "360".
Клиентка сервиса пожаловалась журналистам, что агрегатор списывал с ее карты по 307 рублей, пока баланс не достиг минус 17 тысяч. У других пользователей "Яндекс" снял 26 тысяч рублей, а у еще одной женщины задолженность перевалила за 100 тысяч.
Как объяснили в сервисе, причиной стали технические неполадки. В "Яндекс.Такси" утверждают, что ошибочно списанные средства возвращены в полном объеме.
"Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось", – уточнили в PR-отделе.
22:19:07 30-09-2024
Наоборот же никак не работает.
22:53:35 30-09-2024
А сто бы эту шнягу, за то что грабили россиян, не объявить иноагеном ?
06:37:00 01-10-2024
Гость (22:53:35 30-09-2024) А сто бы эту шнягу, за то что грабили россиян, не объявить и... И переименовать: ПодвЁзЁм и точка.
07:23:25 01-10-2024
Что-то в нашу, пассажиров, пользу сбоев не происходит.
16:26:12 01-10-2024
прокрутили на бирже да и шабаш. ловко, заработали за 3 дня пару миллионов