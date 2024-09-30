НОВОСТИПроисшествия

Сервис "Яндекс.Такси" объяснил ошибочное списание денег у клиентов

У агрегатора возникли технические неполадки, в результате которых люди временно потеряли десятки тысяч рублей

30 сентября 2024, 21:04, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com
Автомобиль такси / Фото: unsplash.com

"Яндекс.Такси" списал деньги у клиентов за несуществующие поездки из-за технических неполадок. Об этом сообщает телеканал "360".

Клиентка сервиса пожаловалась журналистам, что агрегатор списывал с ее карты по 307 рублей, пока баланс не достиг минус 17 тысяч. У других пользователей "Яндекс" снял 26 тысяч рублей, а у еще одной женщины задолженность перевалила за 100 тысяч.

Как объяснили в сервисе, причиной стали технические неполадки. В "Яндекс.Такси" утверждают, что ошибочно списанные средства возвращены в полном объеме.

"Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось", – уточнили в PR-отделе.

Происшествия

Комментарии 5

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Бдыщ

22:19:07 30-09-2024

Наоборот же никак не работает.

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Гость

22:53:35 30-09-2024

А сто бы эту шнягу, за то что грабили россиян, не объявить иноагеном ?

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Гость

06:37:00 01-10-2024

Гость (22:53:35 30-09-2024) А сто бы эту шнягу, за то что грабили россиян, не объявить и... И переименовать: ПодвЁзЁм и точка.

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Гость

07:23:25 01-10-2024

Что-то в нашу, пассажиров, пользу сбоев не происходит.

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Гость

16:26:12 01-10-2024

прокрутили на бирже да и шабаш. ловко, заработали за 3 дня пару миллионов

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