Сервис "Яндекс.Такси" объяснил ошибочное списание денег у клиентов

У агрегатора возникли технические неполадки, в результате которых люди временно потеряли десятки тысяч рублей

30 сентября 2024, 21:04, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com

"Яндекс.Такси" списал деньги у клиентов за несуществующие поездки из-за технических неполадок. Об этом сообщает телеканал "360".

Клиентка сервиса пожаловалась журналистам, что агрегатор списывал с ее карты по 307 рублей, пока баланс не достиг минус 17 тысяч. У других пользователей "Яндекс" снял 26 тысяч рублей, а у еще одной женщины задолженность перевалила за 100 тысяч.

Как объяснили в сервисе, причиной стали технические неполадки. В "Яндекс.Такси" утверждают, что ошибочно списанные средства возвращены в полном объеме.

"Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось", – уточнили в PR-отделе.