НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле дети избили сверстника из-за самоката

Прокурор Антон Герман поручил провести проверку по факту произошедшего

26 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Дети избили сверстника из-за самоката / Фото: кадр из видео "Инцидент Барнаул"
Дети избили сверстника из-за самоката / Фото: кадр из видео "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошел инцидент с избиением несовершеннолетнего, который отказался отдать свой самокат. Конфликт случился 23 сентября во дворе дома № 63 на улице Балтийской, где трое детей напали на одного сверстника, сообщает "Инцидент Барнаул".

Мама пострадавшего ребенка, Надежда, сообщила, что ее сын был госпитализирован с болями в животе после избиения. Медицинское обследование показало воспаление лимфоузлов брюшной полости, но, к счастью, внутренние органы не пострадали.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после публикации видео инцидента в социальных сетях. Организована проверка причин и условий произошедшего, а также соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних», – сообщила помощник прокурора Мария Антошкина.

Мама пострадавшего отметила, что только один из родителей участников конфликта принес извинения, и поблагодарила женщину, которая вмешалась в ситуацию и предотвратила возможные более серьезные последствия.

Барнаул дети избиения

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:55:38 26-09-2025

Снова пострадавший без папы ?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:08 26-09-2025

Гость (17:55:38 26-09-2025) Снова пострадавший без папы ?... И при чем тут папа?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:34 26-09-2025

Гость (17:55:38 26-09-2025) Снова пострадавший без папы ?... зато выродки с папами

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:55:49 27-09-2025

Гость (18:38:34 26-09-2025) зато выродки с папами...
Их родители говорят, наши дети так самовыражаются

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:59 26-09-2025

Так из-за отказа отдать избили, а не из-за самоката…. Не так ли?🤨

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:11 26-09-2025

Гость (18:53:59 26-09-2025) Так из-за отказа отдать избили, а не из-за самоката…. Не так... А с чего он свой самокат отдавать должен?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:31 26-09-2025

Гость (18:53:59 26-09-2025) Так из-за отказа отдать избили, а не из-за самоката…. Не так... Не было бы самоката, то не избили бы. Так что из за самоката.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:30 26-09-2025

Гость (20:09:31 26-09-2025) Не было бы самоката, то не избили бы. Так что из за самоката... Друг деньги есть? Завтра изобью и отберу. И буду говорить. Не было бы денег не избил бы.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:10 27-09-2025

Подрастающее биотопливо.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров