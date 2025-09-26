В Барнауле дети избили сверстника из-за самоката
Прокурор Антон Герман поручил провести проверку по факту произошедшего
26 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
В Барнауле произошел инцидент с избиением несовершеннолетнего, который отказался отдать свой самокат. Конфликт случился 23 сентября во дворе дома № 63 на улице Балтийской, где трое детей напали на одного сверстника, сообщает "Инцидент Барнаул".
Мама пострадавшего ребенка, Надежда, сообщила, что ее сын был госпитализирован с болями в животе после избиения. Медицинское обследование показало воспаление лимфоузлов брюшной полости, но, к счастью, внутренние органы не пострадали.
«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после публикации видео инцидента в социальных сетях. Организована проверка причин и условий произошедшего, а также соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних», – сообщила помощник прокурора Мария Антошкина.
Мама пострадавшего отметила, что только один из родителей участников конфликта принес извинения, и поблагодарила женщину, которая вмешалась в ситуацию и предотвратила возможные более серьезные последствия.
17:55:38 26-09-2025
Снова пострадавший без папы ?
18:06:08 26-09-2025
Гость (17:55:38 26-09-2025) Снова пострадавший без папы ?... И при чем тут папа?
18:38:34 26-09-2025
Гость (17:55:38 26-09-2025) Снова пострадавший без папы ?... зато выродки с папами
04:55:49 27-09-2025
Гость (18:38:34 26-09-2025) зато выродки с папами...
Их родители говорят, наши дети так самовыражаются
18:53:59 26-09-2025
Так из-за отказа отдать избили, а не из-за самоката…. Не так ли?🤨
19:37:11 26-09-2025
Гость (18:53:59 26-09-2025) Так из-за отказа отдать избили, а не из-за самоката…. Не так... А с чего он свой самокат отдавать должен?
20:09:31 26-09-2025
Гость (18:53:59 26-09-2025) Так из-за отказа отдать избили, а не из-за самоката…. Не так... Не было бы самоката, то не избили бы. Так что из за самоката.
20:59:30 26-09-2025
Гость (20:09:31 26-09-2025) Не было бы самоката, то не избили бы. Так что из за самоката... Друг деньги есть? Завтра изобью и отберу. И буду говорить. Не было бы денег не избил бы.
10:14:10 27-09-2025
Подрастающее биотопливо.