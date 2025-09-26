В Барнауле дети избили сверстника из-за самоката

Прокурор Антон Герман поручил провести проверку по факту произошедшего

26 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Дети избили сверстника из-за самоката / Фото: кадр из видео "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошел инцидент с избиением несовершеннолетнего, который отказался отдать свой самокат. Конфликт случился 23 сентября во дворе дома № 63 на улице Балтийской, где трое детей напали на одного сверстника, сообщает "Инцидент Барнаул".

Мама пострадавшего ребенка, Надежда, сообщила, что ее сын был госпитализирован с болями в животе после избиения. Медицинское обследование показало воспаление лимфоузлов брюшной полости, но, к счастью, внутренние органы не пострадали.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после публикации видео инцидента в социальных сетях. Организована проверка причин и условий произошедшего, а также соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних», – сообщила помощник прокурора Мария Антошкина.

Мама пострадавшего отметила, что только один из родителей участников конфликта принес извинения, и поблагодарила женщину, которая вмешалась в ситуацию и предотвратила возможные более серьезные последствия.