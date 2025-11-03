Под Новосибирском пять девушек жестоко избили школьницу до потери сознания
Обычная ссора в чате переросла в физическую расправу
03 ноября 2025, 18:05, ИА Амител
В Новосибирской области пять девушек около двух часов издевались над 15-летней девочкой, пока она не потеряла сознание. Со слов местных жителей, все началось с обычной ссоры в чате. Школьница Настя* просто вышла из переписки, чтобы не раздувать конфликт. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Пару дней спустя ее позвала в гости 19-летняя знакомая Света*. Как рассказала сестра пострадавшей школьницы, у нее двое детей: одному ребенку два года, другому – месяц.
«Когда Настя приехала, то Света сразу написала четырем девушкам, которые как раз и состояли в том чате, где ранее произошла ссора. Они приехали, зашли в квартиру и началось страшное», – рассказала Олеся*, сестра пострадавшей.
Олеся уточнила, что Настю начала избивать одна девушка. Когда школьница уже не смогла встать, подключились и другие. Света просто стояла и снимала происходящее на видео.
Над девочкой издевались около двух часов, после чего она потеряла сознание. Очнулась Настя через 1,5–2 часа в ванне, одетая в чужие вещи. Однако на этом все не закончилось. Когда школьница вышла на улицу, ее уже поджидали.
«Они зажали ее и стали угрожать расправой, если она кому-то расскажет о случившемся. Также они украли у нее сумку с личными вещами, но потом подбросили обратно на следующий день», – добавила Олеся.
Испуганная Настя молчала два дня. Дома она сказала, что просто упала. Когда сестра приехала в гости из Новосибирска, то уговорила ее рассказать правду.
«Мы сразу же поехали писать заявление в полицию, после чего начали поступать угрозы. Эти девочки начали нам звонить и говорить, мол, им выпишут только штраф, так как участковый – их друг», – вспоминает сестра школьницы.
Опасаясь, что никто ответит за избиение Насти, родственники выложили видео с произошедшим в Сеть. Сейчас девочка проходит лечение. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, контузию и ушибы тканей лица. У Насти сильные головные боли, из-за которых она не может спать ночами. Родственники повезут ее на обследование в Новосибирск.
Семья школьницы хочет, чтобы нападавших задержали, а у Светы забрали детей.
«Сотрудниками ОМВД России по Тогучинскому району все участники инцидента установлены и опрошены. В настоящий момент решается вопрос о назначении потерпевшей судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
*Имена изменены
