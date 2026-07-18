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Школьник сдал ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО и теперь хочет поступать на юрфак

В прошлом году молодого человека осудили

18 июля 2026, 12:50, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Выпускник в московском следственном изоляторе набрал на ЕГЭ по четырем предметам более 300 баллов и теперь планирует поступать на юридический факультет. Об этом РИА Новости сообщил председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский.

«В разговоре с нами молодой человек сказал: "Я даже рад, что оказался тут, потому что начал учиться и многое понял". По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет», — сказал Высотский.

По словам правозащитника, в дальнейшем парень намерен использовать полученные в вузе знания для оказания помощи подросткам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году молодого человека осудили за поджог релейного шкафа. Он сделал это из желания заработать денег на ухаживания за девушкой. Подросток был уверен, что получит только административное наказание, поэтому пошел на риск.

дети егэ школы
       

Комментарии 4

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Гость

13:05:28 18-07-2026

вообще не осознал и не раскаялся
маму он подвел...

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Гость

14:42:41 18-07-2026

Гость (13:05:28 18-07-2026) вообще не осознал и не раскаялсямаму он подвел...... Ты не понимаешь за что он сел? Президетну бы помиловать такого ученика нужно. Война идет. Мжет ты слышал?

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Гость

17:59:50 18-07-2026

подтасовка, вот прям нитки белые торчат

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авокадо

07:49:30 19-07-2026

месяц сизо = год юрфака

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