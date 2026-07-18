Школьник сдал ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО и теперь хочет поступать на юрфак

В прошлом году молодого человека осудили

18 июля 2026, 12:50, ИА Амител

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Выпускник в московском следственном изоляторе набрал на ЕГЭ по четырем предметам более 300 баллов и теперь планирует поступать на юридический факультет. Об этом РИА Новости сообщил председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский.

«В разговоре с нами молодой человек сказал: "Я даже рад, что оказался тут, потому что начал учиться и многое понял". По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет», — сказал Высотский.

По словам правозащитника, в дальнейшем парень намерен использовать полученные в вузе знания для оказания помощи подросткам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году молодого человека осудили за поджог релейного шкафа. Он сделал это из желания заработать денег на ухаживания за девушкой. Подросток был уверен, что получит только административное наказание, поэтому пошел на риск.