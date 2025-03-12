Школьники надругались над второклассницей на улице в селе под Новосибирском
Правоохранители уже проводят проверку
12 марта 2025, 18:16, ИА Амител
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Школьники надругались над второклассницей на улице в селе под Новосибирском. Как сообщает "КП-Новосибирск", издевательства сняли на видео.
Факт жуткого инцидента подтвердила уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко. Виновных уже установили. Местные жители отмечают, что кадры быстро распространились по чатам.
"В инциденте участвовали дети из параллели вторых классов, все произошло на улице, внутри территории школы. Старшеклассники случайно сняли происходящее", – отметил один из собеседников.
Сейчас сельчане активно обсуждают случившееся. Кроме того, от школы требуют ответа по поводу принятых мер.
19:22:07 12-03-2025
Остановите планету, я сойду
20:17:54 12-03-2025
Второклассники надругались над второклассницей, а старшеклассники случайно! это снимали и случайно! выложили в чат?.. Вот обьясните, почему хозяин собаки несет за нее полную ответственность, а родители несовершеннолетних ушлепков ни за что не отвечают? Может, именно это и способствует увеличению числа ушлепков?..
09:59:24 13-03-2025
Гость (20:17:54 12-03-2025) Второклассники надругались над второклассницей, а старшеклас... Ну а что вы хотели? Ушлепки рожают новых ушлепков, правда зачем и для чего это делают они не понимают, просто на инстинкте, как животные. Опять же сегодня в моде количество, а не качество, и так как здравомыслящий и адекватный сегодня ни за что размножаться не хочет, через 10-15 лет мы получим таких случаев кратно больше. Ну а собака - это оружие массового поражения, это все знают, пострашнее орешника, тут конечно глаз да глаз нужен и тотальный контроль, как в Турции например.
20:48:31 12-03-2025
На кол всех причастных, это уже нелюди и отморозки.
22:52:08 12-03-2025
Старшеклассники вместо видео фиксации должны были остановить безобразие, физически и морально это было возможно даже при сопротивлении всех участников
13:34:38 13-03-2025
старшеклассники для этого все и сделали потому что уродам этим ничего не будет по возрасту