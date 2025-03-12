Правоохранители уже проводят проверку

12 марта 2025, 18:16, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Школьники надругались над второклассницей на улице в селе под Новосибирском. Как сообщает "КП-Новосибирск", издевательства сняли на видео.

Факт жуткого инцидента подтвердила уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко. Виновных уже установили. Местные жители отмечают, что кадры быстро распространились по чатам.

"В инциденте участвовали дети из параллели вторых классов, все произошло на улице, внутри территории школы. Старшеклассники случайно сняли происходящее", – отметил один из собеседников.

Сейчас сельчане активно обсуждают случившееся. Кроме того, от школы требуют ответа по поводу принятых мер.