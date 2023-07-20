Госдума приняла закон о привлечении школьников к общественно полезному труду

Нововведения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Из него также исключат норму, которая запрещала привлекать к такой деятельности детей без согласия родителей

20 июля 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает школьникам трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Из него также исключат норму, которая запрещала привлекать к труду учеников без согласия родителей. При этом предлагаемая работа будет соответствовать возрастным особенностям детей.

Документ внесла на рассмотрение группа парламентариев из всех фракций парламента. Один из авторов законопроекта, депутат Ольга Казакова, отмечала, что изменения позволят формировать у школьников чувство личной причастности к делу. После этого дети будут с уважением относиться к труду в выбранной профессии.

Более подробно узнать о деталях законопроекта и мнениях депутатов вы можете в материале amic.ru.