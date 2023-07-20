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Госдума приняла закон о привлечении школьников к общественно полезному труду

Нововведения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Из него также исключат норму, которая запрещала привлекать к такой деятельности детей без согласия родителей

20 июля 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает школьникам трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Из него также исключат норму, которая запрещала привлекать к труду учеников без согласия родителей. При этом предлагаемая работа будет соответствовать возрастным особенностям детей.

Документ внесла на рассмотрение группа парламентариев из всех фракций парламента. Один из авторов законопроекта, депутат Ольга Казакова, отмечала, что изменения позволят формировать у школьников чувство личной причастности к делу. После этого дети будут с уважением относиться к труду в выбранной профессии.

Более подробно узнать о деталях законопроекта и мнениях депутатов вы можете в материале amic.ru.

Госдума образование

Комментарии 24

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Гость

01:08:50 21-07-2023

Госдума сегодня рекорд поставила по принятию нарушающих права человека законов.

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Гость

08:10:32 21-07-2023

Единственный вопрос - когда это все хотят проводить (высадка цветов, уборка в классе и т.д)? Например, в прошлом году девятиклассники в нашей школе учились с 8:30 до 15:30. Потом начинались доп.занятия. Кто-то после уроков идет на секцию/кружок. А еще нужно делать уроки. Куда именно здесь предполагается воткнуть уборку класса или уход за школьной территорией?

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Гость

12:23:19 21-07-2023

Гость (08:10:32 21-07-2023) Единственный вопрос - когда это все хотят проводить (высадка... Тоже на понимаю как это организуют. У сына в лицее учатся в две смены, с обеда занятия начинаются то с 13.00 , то с 14.00 (как кабинет какой-нибудь освобождается, туда сразу сажают детей), перерыва между сменами нет, даже техничка не успевает помыть кабинеты ко второй смене, моет на длинных переменах. Мой учится во вторую смену, 7 класс будет. Занятия до 19.00 в школе. Дети к ночи домой возвращаться будут? А детям с первой смены вообще дежурить некогда получается.

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Владимир

08:18:25 21-07-2023

Два человека после уроков проводят влажную уборку класса. Если в классе 30 человек значит дежурят один раз в две недели.

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Гость

08:28:41 21-07-2023

Владимир (08:18:25 21-07-2023) Два человека после уроков проводят влажную уборку класса. Ес... Да, но если по расписанию сразу после уроков стоят допы (у нас в школе именно так), или то когда "после уроков" проводить влажную уборку?

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Гость

08:44:46 21-07-2023

Гость (08:28:41 21-07-2023) Да, но если по расписанию сразу после уроков стоят допы (у н... Или олимпиады? Их тоже сейчас после уроков проводят. Кто-то будет ждать, пока дежурный пол помоет в классе? В общем вопросы к тому, как именно это будет организованно.

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Гость

08:42:31 21-07-2023

Осталось в поликлиниках и больницах ввести бесплатный труд пациентов, пришел на прием помыл за собой пол.) А оставшиеся деньги медицина может направить в карман элите.

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Депутат

08:56:34 21-07-2023

Депутаты хотят общественного труда но родители видимо им не разрешают, надо бы поправку внести чтоб их работа была общественно полезной.

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Гость

09:10:26 21-07-2023

Гость (08:10:32 21-07-2023) Единственный вопрос - когда это все хотят проводить (высадка... Мне тут недавно сказали, что в каком-то регионе (вот не помню точно, где) принят норматив - дети должны иметь 40 часов занятости. Внеклассной. И нет, это не выполнение домашних заданий. Ребенок 40 часов в неделю после школы должен чем-то быть занят. На вопрос, как такое возможно, это же полноценная рабочая неделя, ответ был - так они борются с типа наркоманией и прочими бедами среди подростков. То есть дети, кто может, несут справки, что они в кружках-секциях заняты именно это время. Хотя это бред сивой кобылы - рабочий день плюсом к школе - это до ночи. А потом еще надо делать уроки) Никто даже в ДЮСШОР в этом возрасте так не тренируется, нонсенс. И, что характерно, добиться отмены этого бреда не получается.

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Гость

10:53:42 21-07-2023

Совершенно согласен.Детей надо приучать к общественно-полезному труду на стройке.Ну а дети,они и есть дети.Начнут увлекаться, соревноваться, то есть 10 замесов в смену, 15… чтоб они домой на карачках приползали. Чтоб на все остальные художества просто сил не хватало.

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Гость

14:13:43 21-07-2023

Гость (10:53:42 21-07-2023) Совершенно согласен.Детей надо приучать к общественно-полезн... Ну вот своего ребенка и учите замесы делать. Пусть он вместо учебы и домашних заданий потрудится, а потом так и останется на низкоквалифицированной работе. А тех, кто хочет не бетон месить всю жизнь, не трогайте.

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Гость

11:16:11 21-07-2023

Гость (09:10:26 21-07-2023) Мне тут недавно сказали, что в каком-то регионе (вот не помн... А еще говорят в Москве кур доят.

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Гость

11:54:17 21-07-2023

Отвратительно! За родителями должно быть решение, что делать их ребёнку, а что нет. Принуждение к работе без согласия - это нарушение прав детей и родителей.

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Гость

12:08:44 21-07-2023

Любой не оплачиваемый труд на дядю - принудительный. Статья 37 Конституции РФ такой труд запрещает

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Гость

12:19:29 21-07-2023

Гость (12:08:44 21-07-2023) Любой не оплачиваемый труд на дядю - принудительный. Статья ... А почему на дядю, если они после себя и для себя уборку в классе сделают?

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Гость

12:37:43 21-07-2023

Гость (12:19:29 21-07-2023) А почему на дядю, если они после себя и для себя уборк... Это не для себя, а на школу, потому что школа экономить на з/п техничек будет.

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Гость

12:53:35 21-07-2023

Гость (12:19:29 21-07-2023) А почему на дядю, если они после себя и для себя уборк... Да что вы... Я так понимаю, вы тоже полы на работе для себя и после себя моете? Не техничка, а лично вы. Окна туда же. А еще можно ремонт своими силами на работе забацать. Вы ж для себя стараетесь, а не для дяди.

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Гость

12:58:11 21-07-2023

Гость (12:53:35 21-07-2023) Да что вы... Я так понимаю, вы тоже полы на работе для себя ... Да-да, а еще можно на работу за свой счет и всю технику купить, канцелярию. Ну а что, для себя ведь)))

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Гость

12:59:41 21-07-2023

Гость (12:53:35 21-07-2023) Да что вы... Я так понимаю, вы тоже полы на работе для себя ... О, ленивые толстозадые яжмамки пошли. Дитятку их жирную работать хотят заставить, да он же надорвется, перетрудится убогий :-)

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Гость

14:10:58 21-07-2023

Гость (12:59:41 21-07-2023) О, ленивые толстозадые яжмамки пошли. Дитятку их жирную рабо... Атлично. Поливать всех детей чохом - это прямо топ. Как и всех матерей. Собственно, у нас в обществе градус ненависти уже и так накручен дальше некуда. Одна страта, другая, третья - кто больше. Продолжайте в том же духе.

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Гость

14:40:25 21-07-2023

Гость (12:59:41 21-07-2023) О, ленивые толстозадые яжмамки пошли. Дитятку их жирную рабо... у вас пунктик на толстых задах? фетишь такой?

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Гость

16:30:55 21-07-2023

Гость (12:59:41 21-07-2023) О, ленивые толстозадые яжмамки пошли. Дитятку их жирную рабо... Свой зад оцени. Сомневаюсь, что он миниатюрный.

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Гость

13:00:49 21-07-2023

Гость (12:19:29 21-07-2023) А почему на дядю, если они после себя и для себя уборк... Абсолютно правильно, дети должны ценить труд, меньше гадить в классе будут, самим же потом убирать.

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Иванна

14:25:47 21-07-2023

Тогда и деньги за уборщицу платить не будем, да и вообще принести кучу справок тоже не сложно. Что тут обсуждать.

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