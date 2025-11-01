Штрафы и критика власти. Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

На момент исчезновения Сергей Усольцев должен был отчитаться по расходованию средств государственного гранта

01 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

Перед таинственным исчезновением в тайге у главы семьи Сергея Усольцева накопились серьезные финансовые проблемы, сообщает Telegram-канал "112".

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. В поиске принимали участие не только профессиональные спасатели и альпинисты, но и волонтеры из разных регионов, которых в середине октября попросили покинуть место. До сих пор о судьбе пропавших ничего неизвестно. По официальной информации, не удалось обнаружить никаких следов.По данным канала, на бизнесмена были наложены штрафы за нарушения налогового и финансового законодательства, в основном связанные с его компанией ООО "Международный Центр Развития-Железногорск".

Помимо этого, в биографии Усольцева имелся опыт сотрудничества с американскими энергетическими программами в 1990-х годах, а впоследствии – активная критика российской экономической политики.

Еще в 2015 году в одном из интервью он заявлял о намерении стать дауншифтером в Таиланде, выражая пессимизм относительно будущего российской экономики.

На момент исчезновения Усольцев должен был отчитаться по расходованию средств государственного гранта для своего предприятия по производству краски.

Ранее сообщалось, что Усольцевы – не единственные, кто пропал в районе загадочной Минской петли.