Штрафы и критика власти. Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
На момент исчезновения Сергей Усольцев должен был отчитаться по расходованию средств государственного гранта
01 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Перед таинственным исчезновением в тайге у главы семьи Сергея Усольцева накопились серьезные финансовые проблемы, сообщает Telegram-канал "112".
Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. В поиске принимали участие не только профессиональные спасатели и альпинисты, но и волонтеры из разных регионов, которых в середине октября попросили покинуть место. До сих пор о судьбе пропавших ничего неизвестно. По официальной информации, не удалось обнаружить никаких следов.По данным канала, на бизнесмена были наложены штрафы за нарушения налогового и финансового законодательства, в основном связанные с его компанией ООО "Международный Центр Развития-Железногорск".
Помимо этого, в биографии Усольцева имелся опыт сотрудничества с американскими энергетическими программами в 1990-х годах, а впоследствии – активная критика российской экономической политики.
Еще в 2015 году в одном из интервью он заявлял о намерении стать дауншифтером в Таиланде, выражая пессимизм относительно будущего российской экономики.
На момент исчезновения Усольцев должен был отчитаться по расходованию средств государственного гранта для своего предприятия по производству краски.
Ранее сообщалось, что Усольцевы – не единственные, кто пропал в районе загадочной Минской петли.
22:17:32 01-11-2025
А местных медведей и волков допросили ?
08:36:25 02-11-2025
Гость (22:17:32 01-11-2025) А местных медведей и волков допросили ?... Пока бегают за ними, чтобы повестки на допрос вручить. 😎
10:02:08 02-11-2025
Получал многомиллионные гранты от usaid, пытался реализовать, программу закрыли, за деньги спросили из за отсутствие результата. Много таких уже пропало и еще пропадет. Ребенка жалко(
11:02:02 02-11-2025
- "Перед таинственным исчезновением в тайге у главы семьи Сергея Усольцева накопились серьезные финансовые проблемы" ---------------- От проблем и преследований, ушли в глухое место к староверам.
13:35:39 05-11-2025
ООО "Международный Центр Развития-Железногорск" - "Юридическое лицо ликвидировано 4 сентября 2020 года"