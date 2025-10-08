Есть версия, что туристы могли провалиться под землю в районе скал

08 октября 2025, 16:55, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: Telegram-канал Shot

В Красноярском крае ищут семью Усольцевых, исчезнувшую во время туристического похода. Супруги вместе с дочкой выдвинулись в направлении горы Буратинка еще 28 сентября, однако до сих пор не дали о себе знать. К поискам подключили альпинистов. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

К операции по спасению красноярцев привлекли кинологов с собаками, волонтеры используют дроны. Известно, что им удалось обнаружить "костер последней надежды", где могла греться пропавшая семья. Туристов круглосуточно ищут более 350 человек. В их числе 17 альпинистов со снаряжением. Есть версия, что Усольцевы могли провалиться под землю в районе скал, где много воронок и пещер.

Напомним, 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с дочкой ушли в поход в направлении горы Буратинка в конце сентября. По данным СМИ, они хотели остановиться на ночь в домике-куполе на Минской петле, где нет мобильной связи.

Основная версия пропажи красноярцев – нападение диких зверей. При этом следствие не исключает, что у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительным данным, у туристов не было с собой палатки.