К поискам семьи, пропавшей в лесах Красноярского края, подключили альпинистов
Есть версия, что туристы могли провалиться под землю в районе скал
08 октября 2025, 16:55, ИА Амител
В Красноярском крае ищут семью Усольцевых, исчезнувшую во время туристического похода. Супруги вместе с дочкой выдвинулись в направлении горы Буратинка еще 28 сентября, однако до сих пор не дали о себе знать. К поискам подключили альпинистов. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
К операции по спасению красноярцев привлекли кинологов с собаками, волонтеры используют дроны. Известно, что им удалось обнаружить "костер последней надежды", где могла греться пропавшая семья. Туристов круглосуточно ищут более 350 человек. В их числе 17 альпинистов со снаряжением. Есть версия, что Усольцевы могли провалиться под землю в районе скал, где много воронок и пещер.
Напомним, 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с дочкой ушли в поход в направлении горы Буратинка в конце сентября. По данным СМИ, они хотели остановиться на ночь в домике-куполе на Минской петле, где нет мобильной связи.
Основная версия пропажи красноярцев – нападение диких зверей. При этом следствие не исключает, что у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительным данным, у туристов не было с собой палатки.
Укрались в одной из пещер вместе со своей собачкой, чтобы переждать сильный дождь, произошло обрушение и их завалило, вот и нет никаких следов.
17:59:41 08-10-2025
Они что-то знают.
18:00:38 08-10-2025
Да, наиболее похоже, что их где-то завалило камнями. Если бы затянуло в болоте, то рюкзаки бы остались на поверхности и собачку думаю не затянуло бы....
18:31:17 08-10-2025
Сергей (18:00:38 08-10-2025) Да, наиболее похоже, что их где-то завалило камнями. Если бы... Какую собачку?
23:41:36 08-10-2025
Гость (18:31:17 08-10-2025) Какую собачку? ... Корги
11:21:29 09-10-2025
В конце сентября путешествовать по тайге...с 5 летним ребенком...вот идиоты