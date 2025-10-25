Эксперты рассказали, как пропавшая семья Усольцевых могла выжить

Родственники и друзья пропавших также отказываются верить, что они погибли

В лесу / Фото: amic.ru

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых продолжаются. Родственники и близкие семьи уверены, что исчезнувшие живы, и отказываются верить в обратное. Журналисты aif.ru пообщались с экспертами и друзьями Усольцевых, которые рассказали, как они могли спастись.

Преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев подтвердил, что вариант, при котором таинственно исчезнувшие Усольцевы живы, все еще актуален. Он предположил, что семья просто воспользовалась моментом и ушла так, чтобы их не могли найти. Иначе бы следы пропавших, с учетом масштаба поисков, все же были бы обнаружены.

«Версия о том, что они забрались в сторожку и не имеют возможности оттуда выйти и подать какой-то сигнал, выглядит мифической. Если бы они были в пещере, их бы нашли. Они бы подали о себе какой-то сигнал. Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», – добавил эксперт.

Поддерживает версию того, что Усольцевы живы, и знаменитый отшельник с Алтая Оджан Наумкин. Он сам прожил с родителями 20 лет в землянке и питался тем, что семья выращивала в огороде, редко выходя в цивилизацию.

«Вероятность, что они еще живы, всегда есть. Шансы могут быть, если они с собой взяли достаточно еды, и, может быть, нашли какое-то питание на месте. Но тогда бы они жгли костер, был бы дым, и их смогли бы найти», – отметил в беседе с aif.ru Наумкин.

Знакомый семьи Александр Дымов тоже думает, что семья выжила. По его мнению, Усольцевы исчезли специально и хотят, чтобы их не нашли. Если же нет, то мужчина уверен, что прятаться они могут в каких-нибудь угодьях звероловов или других глухих местах.

Между тем поиски Усольцевых продолжаются. СК придерживается версии с несчастным случаем. 24 октября спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на поиски пропавших.