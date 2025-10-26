Участники поисков обнаруживают в этой истории удивительные и даже мистические детали

Семья Усольцевых / Фото: со страницы Елены Усольцевой во "ВКонтакте"

28 сентября 2025 года Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в короткий поход по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае. В этот день семью видели немногочисленные свидетели, после чего след туристов бесследно исчез. Их ищут почти месяц, и за это время наблюдатели обнаружили некоторые мистические детали. Подробнее о них рассказывает aif.ru.

Виноваты люди

Сибирский шаман Виктор Зайцев объяснил, что Кутурчинское Белогорье – действительно непростое место со своей энергетикой. Однако на историю исчезновения Усольцевых она повлиять не могла.

«Вряд ли там что-то аномальное. Места непростые, но аномальность – это другое. Здесь непростые места – в значении мало посещаемые и накопившие энергию. <...> Усольцевы либо во что-то влезли случайно, либо по недомыслию. В то, что им не нужно было знать или быть свидетелями. Их убрали. Может, случайно, может, на эмоциях», – отметил он.

Шаман также заявлял, что выжить может только пятилетняя Арина: девочку якобы пожалели те, кто лишил ее родителей. Он порекомендовал искать ребенка в населенном пункте, который находится более чем за 100 км от Кутурчина.

Усольцев не справился с испытанием

Другой сибирский шаман, Алексей Борисов, придает важное значение энергетике Кутурчинского Белогорья в этой истории.

«Усольцев пошел к месту силы, чтобы ощутить эту энергетику, показать, насколько он силен. Оказалось, что сил у него не хватило», – пояснил Борисов.

Шаман считает, что сходить в поход предложил глава семьи, а его жена была против.

«Насколько я всю ситуацию увидел, идея принадлежала мужчине, а супруга его явно была против. Он должен был понимать, оценивать правильно ситуацию, что идти в такой поход с ребенком достаточно глупо. Но эмоции взяли верх над разумом, поэтому он и пошел, и повел за собой еще и семью. Достаточно глупое, эмоциональное решение», – указал он.

Борисов уточнил, что семьи Усольцевых уже нет в живых, а их останки найдут позже.

Аномалий нет

Эксперт по выживанию Василий Федюнин заявил, что речи об аномалии на Кутурчинском Белогорье быть не может: в тайге люди исчезают нередко.

«Люди в тайге пропадают регулярно. Рыбаки, охотники, грибники и так далее. Это статистика. В диком месте за 70 лет несколько происшествий – лично для меня это не показатель аномальности», – подчеркнул он.

При этом эксперт добавил, что правильная подготовка к походу существенно увеличивает шансы на спасение.

Хроника происшествий

Издание приводит несколько трагических событий, которые произошли в той же местности, где пропали Усольцевы:

28 октября 1954 года – в районе горы Сивуха в верховье Маны потерпел крушение самолет Ил-12 авиакомпании "Аэрофлот". 19 человек погибли.

28 августа 2019 года – в Партизанском районе исчез 67-летний Владимир Шатыгин.

23 октября 2025 года – в нескольких десятках километров от места пропажи Усольцевых исчез рыбак. Его местонахождение неизвестно.

Как продвигаются поиски Усольцевых?

С 12 октября в районе поселка Кутурчин Партизанского района прекращены активные поиски с привлечением волонтеров, работают только профессионалы. 24 октября спасатели обследовали 6 кв. км горно-таежной местности. Результатов по-прежнему нет, семью будут искать дальше.