В лесах Красноярского края пропала семья с маленьким ребенком

Семья пропала без вести во время туристического похода и больше не выходит на связь

02 октября 2025, 14:20, ИА Амител

Поиск пропавших /Сгенерировано Midjourney

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов при участии добровольцев и местных жителей осуществляют розыск семьи из трех человек, не вернувшейся из туристического похода. Информацию предоставили в пресс-службе регионального МВД.

По имеющимся сведениям, 28 сентября мужчина 1961 г.р., женщина 1977 г.р. и ребенок пяти лет начали свой путь в направлении горы Буратинка, однако до сих пор не дали о себе знать.

Поисковые мероприятия сосредоточены в районе Манской петли, расположенной в Партизанском районе. В операции участвуют более 50 человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры и жители близлежащих поселений. Для осмотра территории задействованы дроны.