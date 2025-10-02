НОВОСТИПроисшествия

В лесах Красноярского края пропала семья с маленьким ребенком

Семья пропала без вести во время туристического похода и больше не выходит на связь

02 октября 2025, 14:20, ИА Амител

Поиск пропавших /Сгенерировано Midjourney
Поиск пропавших /Сгенерировано Midjourney

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов при участии добровольцев и местных жителей осуществляют розыск семьи из трех человек, не вернувшейся из туристического похода. Информацию предоставили в пресс-службе регионального МВД.

По имеющимся сведениям, 28 сентября мужчина 1961 г.р., женщина 1977 г.р. и ребенок пяти лет начали свой путь в направлении горы Буратинка, однако до сих пор не дали о себе знать.

Поисковые мероприятия сосредоточены в районе Манской петли, расположенной в Партизанском районе. В операции участвуют более 50 человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры и жители близлежащих поселений. Для осмотра территории задействованы дроны.

Пропавшая россиянка в Бангкоке / Фото: Shot

Россиянка, бросившая дочь в Бангкоке, снова пропала

Работники заведения подтвердили, что Владыко попрощалась с ними перед уходом
НОВОСТИПроисшествия

пропал человек Красноярский край

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:31:56 02-10-2025

Красноярская тайга, во много раз больше наших ленточных боров и там водятся медведи.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:54 02-10-2025

ооооо.... еще и внука с собой в горы потащили...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:41 02-10-2025

Такую гору яндекс-карты не знают.
Так называемый посёлок Кутурчин это что-то заброшенное с десятком домов.
Теперь местные медведи залягут в спячку сытыми.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:33 02-10-2025

Гость (14:41:41 02-10-2025) Такую гору яндекс-карты не знают.Так называемый посёлок ... а вот это уже интересно. Пробел на карте означает ограничение по доступу в эту местность
Так как там нет военных это значит аномалия места. Ну типа как долина безголовых в канаде

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:45 02-10-2025

нынче в тайге неурожай грибов и ягод. Шатуны будут зимой и сейчас не залегшие в спячку бродят. Если они такого встретили и ствола с картечью не имели -трындец

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
сытые медведи

15:49:19 02-10-2025

да смысл теперь искать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гусева

07:37:32 03-10-2025

Зачем их искать,погуляют и вернутся,подняли панику . и волонтерам опасно в тайгу заходить, дрон запустили -увидели медведя.зачем людьми рисковать?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гусева А.

07:40:52 03-10-2025

Люди пошли в поход , теперь в кемпинге отдыхают, а волонтеры бедные по тайге ходят,зачем? Тем более медведя видели там,теперь медведя сделают виноватым, люди шли в тайгу взрослые , они же не пьяные ,нормальные ?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров