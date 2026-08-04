Сибиряки оформили аккредитивы по брачным договорам на 150 млн рублей

Инструмент помогает безопасно провести расчеты при разделе имущества

04 августа 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJpgmPo

Молодая семья / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С начала 2026 года жители Сибири заключили в Сбере сделки с аккредитивами по брачным договорам на сумму около 150 млн рублей. Такой формат расчетов используют при разделе имущества, выплате компенсации за долю в недвижимости или исполнении условий мирового соглашения.

Что такое аккредитив?

Аккредитив — это специальный защищенный счет, на котором деньги резервируют под конкретную сделку. Банк блокирует средства, и ни одна из сторон не может получить их до выполнения заранее прописанных условий договора.

Такой механизм помогает избежать спорных ситуаций, когда, например, доля в недвижимости или автомобиль уже переоформлены, а деньги вторая сторона так и не перечислила. В этом случае банк выступает независимым гарантом и снижает риск недобросовестного поведения участников сделки.

Где его используют?

Одной из самых сложных процедур при разделе имущества остается выплата компенсации за долю в общей недвижимости. Аккредитив позволяет провести расчеты безопаснее: деньги уже зарезервированы, но переходят получателю только после выполнения условий.

Еще один вариант применения — нотариальное мировое соглашение. В нем стороны могут указать, что обязательство по выплате считается исполненным с момента списания средств с аккредитива.

«Аккредитив все шире применяется в разных жизненных ситуациях — сегодня мы видим, что клиенты пользуются этим инструментом даже в брачных договорах, поскольку он гарантирует прозрачность и безопасность», — отметил заместитель председателя Сибирского банка Сбера Андрей Горбунов.

По его словам, оформить инструмент можно в онлайн-формате всего за несколько минут.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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