Сила слова. Студентам колледжа АлтГУ рассказали секреты работы в медиапространстве

В День рекламиста там провели медиафорум "Секреты эффективной работы в медиапространстве”

25 октября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K89mo

Медиафорум в АлтГУ / Фото: Вера Наумова

23 октября на базе "Точки Кипения" АлтГУ прошел медиафорум "Секреты эффективной работы в медиапространстве: мой опыт, разговор от первых лиц". Главными спикерами программы стали представители медиахолдинга FM-Продакшн*, регионального информационного портала amic.ru* и Digital-агентства Zavod*.

Медийщики обсудили:

какие основные направления рекламы есть в медиапространстве;

почему радио – это эффективный канал коммуникации;

интернет – это сила слова, что отлично доказывает информационный портал amic.ru;

как разработать рекламное продвижение в интернете.

А в качестве бонуса рассмотрели применение нейросетей в работе и возможности стажировки в представленных компаниях. Команда FM-Продакшн разыграла среди самых активных участников медиафорума брендированные подарки, а также лот, вызвавший особенно яркую реакцию аудитории, – книгу "Немедийный магнат".









Медиафорум в АлтГУ / Фото: Вера Наумова

Слушателями лекций стали студенты колледжа АлтГУ, обучающиеся по специальностям "Реклама", "Дизайн" и "Туризм и гостеприимство" – тех самых направлений, где просто не обойтись без понимания, как продвигать бренды в массы.

"На этом потрясающем форуме с такими вдохновляющими спикерами я заново влюбилась в свою специальность. Все, что нам рассказали сегодня, было безумно увлекательно, да и с такой подачей информации каждый заинтересуется. После всего услышанного и увиденного мне просто хочется взяться за работу и создавать новые тренды!" – поделилась студентка специальности "Реклама" Анастасия Заварзина.

*FM-Продакшн (ФМ-Продакш); amic.ru (амик.ру); Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

ИП Шаповалова А. Д.

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