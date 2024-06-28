В Алтайском крае мужчина утонул при купании на диком пляже
В произошедшем разбираются правоохранители
28 июня 2024, 08:46, ИА Амител
Озеро / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина утонул в райцентре Родинского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Инцидент случился на озере Кубы при купании на диком пляже. Тело погибшего извлекли полицейские. Обстоятельства гибели уточняют.
Ранее в МЧС перечислили пляжи, которые оборудованы для купания. В Родинском районе таких не оказалось. При этом людей просят отдыхать только на проверенных пляжах, где дежурят спасатели.
25 июня на городском пляже Барнаула утонул 15-летний подросток.
15:29:43 28-06-2024
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