В Алтайском крае мужчина утонул при купании на диком пляже

В произошедшем разбираются правоохранители

28 июня 2024, 08:46, ИА Амител

Озеро / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина утонул в райцентре Родинского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился на озере Кубы при купании на диком пляже. Тело погибшего извлекли полицейские. Обстоятельства гибели уточняют.

Ранее в МЧС перечислили пляжи, которые оборудованы для купания. В Родинском районе таких не оказалось. При этом людей просят отдыхать только на проверенных пляжах, где дежурят спасатели.

25 июня на городском пляже Барнаула утонул 15-летний подросток.