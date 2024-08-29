Автоюрист рассказал об изменении правил установки дорожных камер в России

Цель изменений – повысить уровень безопасности на дорогах

29 августа 2024, 12:32, ИА Амител

Камеры / Фото: pxhere.com/ru/photo/951639

С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать новый закон, который регулирует размещение дорожных камер. Его цель – не допускать установку камер там, где это не нужно. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью "Ленте.ру".

До этого правила размещения камер регулировались ведомственными актами. Однако с сентября текущего года эти нормы будут закреплены в федеральном законе. Теперь информацию о расположении камер и нарушениях, которые они фиксируют, можно будет найти в интернете.

Кроме того, камеры должны соответствовать определенным требованиям. Если оборудование не соответствует этим требованиям, то водители не будут получать штрафы.

По словам автоюриста, комплексы фиксации должны быть установлены на опасных поворотах и перекрестках, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. Главная цель нового закона – повысить безопасность на дорогах и снизить количество аварий, а не увеличить количество штрафов для водителей.