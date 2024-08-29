Автоюрист рассказал об изменении правил установки дорожных камер в России
Цель изменений – повысить уровень безопасности на дорогах
29 августа 2024, 12:32, ИА Амител
С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать новый закон, который регулирует размещение дорожных камер. Его цель – не допускать установку камер там, где это не нужно. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью "Ленте.ру".
До этого правила размещения камер регулировались ведомственными актами. Однако с сентября текущего года эти нормы будут закреплены в федеральном законе. Теперь информацию о расположении камер и нарушениях, которые они фиксируют, можно будет найти в интернете.
Кроме того, камеры должны соответствовать определенным требованиям. Если оборудование не соответствует этим требованиям, то водители не будут получать штрафы.
По словам автоюриста, комплексы фиксации должны быть установлены на опасных поворотах и перекрестках, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. Главная цель нового закона – повысить безопасность на дорогах и снизить количество аварий, а не увеличить количество штрафов для водителей.
12:43:50 29-08-2024
свежо предание
13:55:33 29-08-2024
Цель камеры-собирать деньги. На безопасность не влияет.
14:19:57 29-08-2024
Гость (13:55:33 29-08-2024) Цель камеры-собирать деньги. На безопасность не влияет. ... Ты не нарушай, и камеры тебя беспокоить не будет. А вообще, по-хорошему, у таких как ты, надо отбирать права.