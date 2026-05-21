Слетать из Барнаула в жаркий Сочи теперь можно пять раз в неделю
Самолет А-320 рассчитан максимум на 162 пассажира
21 мая 2026, 15:14, ИА Амител
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 мая возобновляет регулярные рейсы из столицы Алтайского края в Сочи, сообщает аэропорт им. Г.С. Титова.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
По четвергам:
- вылет из Барнаула в 09:10;
- прилет в Сочи в 10:25.
По субботам:
- вылет из Барнаула в 10:40;
- прилет в Сочи в 11:55.
«Благодаря выполнению данных рейсов количество вылетов в Сочи из Барнаула достигнет пяти в неделю», — говорится в сообщении.
Время полета составит 5 часов 15 минут. Самолет А-320 рассчитан максимум на 162 пассажира.
Цены на билеты в ближайшие дни на прямые перелеты:
- 23 мая — от 11 972 рублей;
- 28 мая — от 13 472 рублей;
- 30 мая — от 16 472 рублей.
Ранее из Барнаула запустили чартерные рейсы во Вьетнам: уже с конца марта жители региона могут напрямую отправиться на популярный курорт Камрань. Полет занимает менее девяти часов, а выполняет его иностранный перевозчик.
15:15:46 21-05-2026
можно.. а зачем
15:30:55 21-05-2026
Гость (15:15:46 21-05-2026) можно.. а зачем... Ну как, полюбоваться экологической катастрофой причиной которой были жадность и тупость судовладелецев барж с мазутом затонувших в море
15:43:51 21-05-2026
Гость (15:30:55 21-05-2026) Ну как, полюбоваться экологической катастрофой причиной кото... Как ты связал Анапу и Сочи?
15:44:21 21-05-2026
Гость (15:30:55 21-05-2026) Ну как, полюбоваться экологической катастрофой причиной кото... если за бесплатно свозят. я за..
15:59:34 21-05-2026
Гость (15:30:55 21-05-2026) Ну как, полюбоваться экологической катастрофой причиной кото... Да тот мазут до Сочи не дополз. А вот недавний уже в Магри.
16:00:06 21-05-2026
Гость (15:30:55 21-05-2026) Ну как, полюбоваться экологической катастрофой причиной кото... в Сочи нет мазута
16:49:50 21-05-2026
Гость (16:00:06 21-05-2026) в Сочи нет мазута... от центра Сочи до Туапсе - 75 км. Так что вопрос времени.
15:16:03 21-05-2026
A-320 это иностранный самолёт. Нужно дождаться новых отечественных самолётов, а не унижаться перед Западом летая на аирбасах.
15:33:54 21-05-2026
Гость (15:16:03 21-05-2026) A-320 это иностранный самолёт. Нужно дождаться новых отечест... как знаете - но арбуз нормальный флаер
16:14:40 21-05-2026
Musik (15:33:54 21-05-2026) как знаете - но арбуз нормальный флаер...
Так и иномарки, кроме отечественных китайцев и просто китайцев, отличные авто! Но тазоваз и утильсбор... насильно заставляют быть лжепатриотом.
15:39:39 21-05-2026
Гость (15:16:03 21-05-2026) A-320 это иностранный самолёт. Нужно дождаться новых отечест... Даже если о стадиях готовности к массовому производству наших самолетов не врут, то на замену иностранной техники уйдет еще лет 10. Что теперь, не летать 10 лет?
15:58:20 21-05-2026
Гость (15:39:39 21-05-2026) Даже если о стадиях готовности к массовому производству наши... Конечно не летать, жди.
16:17:34 21-05-2026
Гость (15:39:39 21-05-2026) Даже если о стадиях готовности к массовому производству наши...
Да, вы оптимист! 10 лет))))),,, осталось уточнить с какого года нужно будет отсчитывать 10 лет.
16:00:47 21-05-2026
Гость (15:16:03 21-05-2026) A-320 это иностранный самолёт. Нужно дождаться новых отечест... Считайте это трофеем
15:43:29 21-05-2026
Слетать из Барнаула в жаркий Сочи/Спасибо здесь как то спокойней...
16:27:47 21-05-2026
Гость (15:43:29 21-05-2026) Слетать из Барнаула в жаркий Сочи/Спасибо здесь как то споко... Но любителей экстремального отдыха хватает)
16:23:57 21-05-2026
А я не хочу в Сочи
я хочу в Усть Пристань на Кукурузнике. Почему нет такой возможности????
16:30:00 21-05-2026
Гость (16:23:57 21-05-2026) А я не хочу в Сочия хочу в Усть Пристань на Кукурузнике.... На машине быстрее будет и дешевле. Хоти дальше.
18:13:30 21-05-2026
Гость (16:23:57 21-05-2026) А я не хочу в Сочия хочу в Усть Пристань на Кукурузнике.... Это было доступно только в более развитой стране.
19:01:16 21-05-2026
Гость (18:13:30 21-05-2026) Это было доступно только в более развитой стране.... В современной стране автомобиля нет только у лохов. Расстояние: 198 км. В пути: 2 ч 47 мин.
Всего- 2 ч 47 минут. Теперь приедь в аэропорт- минимум 30 минут, за два часа до вылета, полет минимум один час. По прилету доберись с аэропорта. Ну и стоимость такого перелета будет равна 10 поездкам на авто.
22:01:20 21-05-2026
Моторист (19:01:16 21-05-2026) В современной стране автомобиля нет только у лохов. Расстоян... Я смотрю, тут богатенький не лох нарисовался.
Буржуи поганые.
17:28:45 21-05-2026
там хорошо...
но мне туда не надо...
18:35:32 21-05-2026
Пенсию получила- лечу. Туда/ обратно хватит... Посижу на берегу , посмотрю на море...Бутер возьму с собой.