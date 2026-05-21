Слетать из Барнаула в жаркий Сочи теперь можно пять раз в неделю

Самолет А-320 рассчитан максимум на 162 пассажира

21 мая 2026, 15:14, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 мая возобновляет регулярные рейсы из столицы Алтайского края в Сочи, сообщает аэропорт им. Г.С. Титова.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

По четвергам:

вылет из Барнаула в 09:10;

прилет в Сочи в 10:25.

По субботам:

вылет из Барнаула в 10:40;

прилет в Сочи в 11:55.

«Благодаря выполнению данных рейсов количество вылетов в Сочи из Барнаула достигнет пяти в неделю», — говорится в сообщении.

Время полета составит 5 часов 15 минут. Самолет А-320 рассчитан максимум на 162 пассажира.

Цены на билеты в ближайшие дни на прямые перелеты:

23 мая — от 11 972 рублей;

28 мая — от 13 472 рублей;

30 мая — от 16 472 рублей.

Ранее из Барнаула запустили чартерные рейсы во Вьетнам: уже с конца марта жители региона могут напрямую отправиться на популярный курорт Камрань. Полет занимает менее девяти часов, а выполняет его иностранный перевозчик.