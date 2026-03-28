Жители Барнаула смогут улететь в Камрань с конца марта

28 марта 2026, 00:34, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Из Барнаула запускают чартерные рейсы во Вьетнам: уже с конца марта жители региона смогут напрямую отправиться на популярный курорт Камрань. Полет займет менее девяти часов, а выполнять его будет иностранный перевозчик.

Как сообщили в Международном аэропорту имени Г. С. Титова, старт полетной программы намечен на 31 марта. Рейсы будет выполнять VietJet Air — частная авиакомпания, работающая на международных направлениях, включая Россию.

Планируется, что вылеты будут осуществляться два раза в неделю. Для перевозки пассажиров задействуют самолеты Airbus A321neo, рассчитанные на размещение до 230 человек.

Продолжительность перелета составит около 8 часов 40 минут. При этом маршрут предусматривает техническую посадку в Ханое, которая займет примерно полчаса и будет необходима для дозаправки.

Информацию о стоимости туров и условиях бронирования можно получить у туроператоров и в туристических агентствах Барнаула.

Камрань считается одним из популярных направлений для отдыха благодаря благоприятным погодным условиям. В марте в южной и центральной части Вьетнама продолжается сухой сезон: температура воздуха держится в диапазоне от +26 до +35 градусов, а вода прогревается примерно до +29. Осадки в этот период практически отсутствуют, что делает направление особенно привлекательным для туристов.

Ранее сообщалось, что цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти минимум на 50% из-за дефицита авиаперевозок, событий в ОАЭ и перераспределения спроса.