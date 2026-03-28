Жители Барнаула смогут улететь в Камрань с конца марта
28 марта 2026, 00:34, ИА Амител
Из Барнаула запускают чартерные рейсы во Вьетнам: уже с конца марта жители региона смогут напрямую отправиться на популярный курорт Камрань. Полет займет менее девяти часов, а выполнять его будет иностранный перевозчик.
Как сообщили в Международном аэропорту имени Г. С. Титова, старт полетной программы намечен на 31 марта. Рейсы будет выполнять VietJet Air — частная авиакомпания, работающая на международных направлениях, включая Россию.
Планируется, что вылеты будут осуществляться два раза в неделю. Для перевозки пассажиров задействуют самолеты Airbus A321neo, рассчитанные на размещение до 230 человек.
Продолжительность перелета составит около 8 часов 40 минут. При этом маршрут предусматривает техническую посадку в Ханое, которая займет примерно полчаса и будет необходима для дозаправки.
Информацию о стоимости туров и условиях бронирования можно получить у туроператоров и в туристических агентствах Барнаула.
Камрань считается одним из популярных направлений для отдыха благодаря благоприятным погодным условиям. В марте в южной и центральной части Вьетнама продолжается сухой сезон: температура воздуха держится в диапазоне от +26 до +35 градусов, а вода прогревается примерно до +29. Осадки в этот период практически отсутствуют, что делает направление особенно привлекательным для туристов.
Ранее сообщалось, что цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти минимум на 50% из-за дефицита авиаперевозок, событий в ОАЭ и перераспределения спроса.
01:54:40 28-03-2026
Вот и дожились до каботажных перевозок
06:47:38 28-03-2026
Азурэйр сдулся..
15:09:12 29-03-2026
Гость (06:47:38 28-03-2026) Азурэйр сдулся.. ... Это успех в нашей авиации. Вместо российского перевозчика зарабатывать будет вьетнамский. Санкции нам на пользу?