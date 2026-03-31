"Готов на 94%". Новый терминал аэропорта Барнаула планируют открыть к летнему сезону

Строительство объекта началось в ноябре 2023 года

31 марта 2026, 12:22, ИА Амител

Строительство нового терминала в Барнауле / Фото: amic.ru

Открытие нового терминала аэропорта Барнаула, которое изначально планировалось на 14 марта, перенесли на май — к началу летнего сезона. Об этом на коллегии алтайского Минтранса сообщил гендиректор барнаульского аэропорта Виталий Архипенко.

«Все оборудование закуплено», — подчеркнул Архипенко.

Напомним, строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора ("Новапорт Холдинг") с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца, так что объект должны были сдать к октябрю 2025 года, однако к этому моменту терминал был готов лишь на 80%.

По соглашению между правительством края и холдингом "Новапорт" терминал необходимо было открыть к 14 марта 2026 года, но этого не случилось.

Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. метров. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.

На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа. На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения. На третьем разместят зоны ожидания вылета, а также повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка.

Комментарии 12

Администрация

12:43:55 31-03-2026

Отлично! Молодцы!

Гость

13:24:41 31-03-2026

т.е. откроют к закрытию взлетно-посадочной полосы

Гость

13:25:36 31-03-2026

Вообще уже не нужен. Три рейса в неделю.

Гость

13:27:28 31-03-2026

А там уж ремонт полосы подходит, смысл открывать. Зато потом, и новая полоса и новый терминал

Гость

13:29:58 31-03-2026

Гость (13:13:23 31-03-2026) Не на воровались еще? ... Терминал строится на частные деньги. Что ты смог украсть?

Гость

13:31:39 31-03-2026

Гость (13:13:23 31-03-2026) Не на воровались еще? ... Не надоело писать что попало?

Гость

13:42:46 31-03-2026

Гость (13:31:39 31-03-2026) Не надоело писать что попало?... Иди посмотри. сколько раз сроки сдачи уже переносились

Гость

15:25:12 03-04-2026

Гость (13:42:46 31-03-2026) Иди посмотри. сколько раз сроки сдачи уже переносились... Ты хотя бы собственный дом частный попробуй достроить "в срок",потом поговорим

Гость

13:47:47 31-03-2026

Ждем открытия новых рейсов. Особенно у Китай.

Коля

13:56:47 31-03-2026

Ключевое слово «планируют».

гость

15:24:13 31-03-2026

будет потом как в бийске стоять бесхозный

Гость

18:01:14 31-03-2026

Хорошее дело. В старом, как только туман с утра, так сразу душегубка. Кто тут с зарплатой 30 000 и не летает - понятно, это как бусы папуасам, а адекватным людям хороший терминал нужен

