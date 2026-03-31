"Готов на 94%". Новый терминал аэропорта Барнаула планируют открыть к летнему сезону
Строительство объекта началось в ноябре 2023 года
31 марта 2026, 12:22, ИА Амител
Открытие нового терминала аэропорта Барнаула, которое изначально планировалось на 14 марта, перенесли на май — к началу летнего сезона. Об этом на коллегии алтайского Минтранса сообщил гендиректор барнаульского аэропорта Виталий Архипенко.
«Все оборудование закуплено», — подчеркнул Архипенко.
Напомним, строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора ("Новапорт Холдинг") с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца, так что объект должны были сдать к октябрю 2025 года, однако к этому моменту терминал был готов лишь на 80%.
По соглашению между правительством края и холдингом "Новапорт" терминал необходимо было открыть к 14 марта 2026 года, но этого не случилось.
Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. метров. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.
На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа. На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения. На третьем разместят зоны ожидания вылета, а также повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка.
12:43:55 31-03-2026
Отлично! Молодцы!
13:24:41 31-03-2026
т.е. откроют к закрытию взлетно-посадочной полосы
13:25:36 31-03-2026
Вообще уже не нужен. Три рейса в неделю.
13:27:28 31-03-2026
А там уж ремонт полосы подходит, смысл открывать. Зато потом, и новая полоса и новый терминал
13:29:58 31-03-2026
Гость (13:13:23 31-03-2026) Не на воровались еще? ... Терминал строится на частные деньги. Что ты смог украсть?
13:31:39 31-03-2026
Гость (13:13:23 31-03-2026) Не на воровались еще? ... Не надоело писать что попало?
13:42:46 31-03-2026
Гость (13:31:39 31-03-2026) Не надоело писать что попало?... Иди посмотри. сколько раз сроки сдачи уже переносились
15:25:12 03-04-2026
Гость (13:42:46 31-03-2026) Иди посмотри. сколько раз сроки сдачи уже переносились... Ты хотя бы собственный дом частный попробуй достроить "в срок",потом поговорим
13:47:47 31-03-2026
Ждем открытия новых рейсов. Особенно у Китай.
13:56:47 31-03-2026
Ключевое слово «планируют».
15:24:13 31-03-2026
будет потом как в бийске стоять бесхозный
18:01:14 31-03-2026
Хорошее дело. В старом, как только туман с утра, так сразу душегубка. Кто тут с зарплатой 30 000 и не летает - понятно, это как бусы папуасам, а адекватным людям хороший терминал нужен