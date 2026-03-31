"Готов на 94%". Новый терминал аэропорта Барнаула планируют открыть к летнему сезону

31 марта 2026, 12:22, ИА Амител

Строительство нового терминала в Барнауле / Фото: amic.ru

Открытие нового терминала аэропорта Барнаула, которое изначально планировалось на 14 марта, перенесли на май — к началу летнего сезона. Об этом на коллегии алтайского Минтранса сообщил гендиректор барнаульского аэропорта Виталий Архипенко.

«Все оборудование закуплено», — подчеркнул Архипенко.

Напомним, строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора ("Новапорт Холдинг") с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца, так что объект должны были сдать к октябрю 2025 года, однако к этому моменту терминал был готов лишь на 80%.

По соглашению между правительством края и холдингом "Новапорт" терминал необходимо было открыть к 14 марта 2026 года, но этого не случилось.

Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. метров. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.



На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа. На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения. На третьем разместят зоны ожидания вылета, а также повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка.