Алтайский искусствовед объяснил феномен популярности Лабубу
По словам Чурилова, общество стало инфантильным, но это не так и плохо
14 июля 2025, 08:00, ИА Амител
Внезапная популярность азиатской игрушки Лабубу связана с инфантилизацией общества, но в целом это неплохо. Как сообщает пресс-служба АлтГУ, об этом заявил искусствовед, доцент кафедры культурологии и дизайна Михаил Чурилов.
"На мой взгляд, это скорее хорошо, так как говорит о том, что даже серьезные, в деловых костюмах люди не забывают, что все мы родом из детства. Поэтому запрещать подобные игрушки, как Лабубу, Хагги Вагги и остальные, ни в коем случае нельзя", – считает эксперт.
Чурилов уверен, что искать отражения культурных ценностей или норм в игрушке не стоит, поскольку большую роль сыграл маркетинг. При создании разработчики брали за основу не только предыдущие трендовые игрушки, но и всю детскую индустрию в целом.
"Проходя мимо витрин с игрушками, даже взрослые, а не только дети, наверняка обратят внимание на эту злобную мордашку и миловидные ушки. Другими словами, у Лабубу присутствует контраст между милым и отталкивающим, как между добром и злом, что привлекает не только детей, но и взрослых <...> Это, как и со всем современным искусством, когда мы смотрим на произведение и оно нас чем-то притягивает, но в то же время отталкивает своей новизной. Как в свое время не принимали Эйфелеву башню или "Черный квадрат" Малевича", – отметил искусствовед.
Напомним, что Лабубу – игрушка из мира The Monsters от бренда POP MART. Компания выпускает дизайнерские фигурки в лимитированных сериях и продает в коробочках-сюрпризах – покупатель не знает, какой вариант ему попадется.
сами писанину раводите, сроду не видел и не слышал.
09:04:50 14-07-2025
К концу года никто и не вспомнит, как было уже со спинерами, поп-итами, тамагочами и другой фигней.
09:08:42 14-07-2025
ыть (09:04:50 14-07-2025) К концу года никто и не вспомнит, как было уже со спинерами,... ну кроме тех, кто купил
09:35:13 14-07-2025
Гость (09:08:42 14-07-2025) ну кроме тех, кто купил... инфантилизация
10:45:39 14-07-2025
всё из-за бабла, видать кто -то вкачался в торговлю этими уродцами, процентов 300 имеют видать, нормальных персонажей не судьба продвигать... помом спохватятся а поздно будет, кого растят из наших детей? на каких примерах- героях воспитывают? то ходячие квадратики в играх, то бесполые куклы-герои, теперь вот это... дальше что?
15:40:54 15-07-2025
Гость (10:45:39 14-07-2025) всё из-за бабла, видать кто -то вкачался в торговлю этими ур... Дальше твоя смерть- а жизнь будет идти дальше без тебя
06:08:07 15-07-2025
Впервые слышу и вижу!
11:49:32 16-07-2025
Если Чебурашку сделать такого же размера с такими же ручками и ножками как у лабубу, одеть его в яркую прикольную одежду. Он будет в разы популярнее.
00:19:08 17-07-2025
Гость (11:49:32 16-07-2025) Если Чебурашку сделать такого же размера с такими же ручками...
Не будет. Поколение тянется к чужеродному. Азиатскому и ТД. Свое никому не нравится, так как уже приелось
09:20:02 17-07-2025
Анатолий (00:19:08 17-07-2025) Не будет. Поколение тянется к чужеродному. Азиатскому и ... Абсолютно не правы! Есть такие игрушки чебурашки, сама купила себе на авито и прикрепила к сумке и хожу, как альтернатива этому чертику.
09:17:20 17-07-2025
Хорошо бы чтоб дали оценку этим игрушкам из мультфильма Симпсонов профессиональные пстхологи, психоаналитики, как такие чудища влияют на формирование детской психики, агрессии и инфантильности, а не искусствовед! Я считаю, что для счастливого формирования нашего общества, в первую очередь мы должны беречь наших детей и фильтровать все, что им подается, особенно иностранное влияние! Дай Бог здоровья нашему Президенту, что закон хоть есть о традиционной семье, а не то, что нам навязывает запад. Вот и с Лабубу из этой серии я считаю! Есть свои персонажи в русской традиции и в полне достойные, почему мы всегда смотрим в сторону той западной распущенности.... Можно брать все лучшее из прошлого, добавляя все лучшее новое и строить достойное общество, иначе скоро человеаество превратиться в таких же зубастых агрессивных зверьков!
17:09:01 18-07-2025
Лабубу это шайтан пазузу