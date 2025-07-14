Алтайский искусствовед объяснил феномен популярности Лабубу

По словам Чурилова, общество стало инфантильным, но это не так и плохо

Игрушка Лабубу (Labubu) / Фото: asfera.info

Внезапная популярность азиатской игрушки Лабубу связана с инфантилизацией общества, но в целом это неплохо. Как сообщает пресс-служба АлтГУ, об этом заявил искусствовед, доцент кафедры культурологии и дизайна Михаил Чурилов.

"На мой взгляд, это скорее хорошо, так как говорит о том, что даже серьезные, в деловых костюмах люди не забывают, что все мы родом из детства. Поэтому запрещать подобные игрушки, как Лабубу, Хагги Вагги и остальные, ни в коем случае нельзя", – считает эксперт.

Чурилов уверен, что искать отражения культурных ценностей или норм в игрушке не стоит, поскольку большую роль сыграл маркетинг. При создании разработчики брали за основу не только предыдущие трендовые игрушки, но и всю детскую индустрию в целом.

"Проходя мимо витрин с игрушками, даже взрослые, а не только дети, наверняка обратят внимание на эту злобную мордашку и миловидные ушки. Другими словами, у Лабубу присутствует контраст между милым и отталкивающим, как между добром и злом, что привлекает не только детей, но и взрослых <...> Это, как и со всем современным искусством, когда мы смотрим на произведение и оно нас чем-то притягивает, но в то же время отталкивает своей новизной. Как в свое время не принимали Эйфелеву башню или "Черный квадрат" Малевича", – отметил искусствовед.

Напомним, что Лабубу – игрушка из мира The Monsters от бренда POP MART. Компания выпускает дизайнерские фигурки в лимитированных сериях и продает в коробочках-сюрпризах – покупатель не знает, какой вариант ему попадется.