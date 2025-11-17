В Голливуде снимут фильм о Лабубу

Права на создание ленты выкупила студия Sony

17 ноября 2025, 23:30, ИА Амител

Фигурка Лабубу / Фото: Дарья Козлова / ТАСС

Кинокомпания Sony Pictures приобрела права на создание экранизации популярного китайского бренда игрушек, известного как Лабубу. Студия намеревается снять фильм, рассказывающий о приключениях этого монстра, с прицелом на производство целой серии фильмов в будущем.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, и имена продюсеров и режиссера пока не разглашаются. Неизвестно также, будет ли это полнометражный художественный фильм или анимационный проект. Представители Sony воздержались от каких-либо комментариев относительно деталей готовящейся картины.

Лабубу – это мягкая игрушка в виде монстра, разработанная китайской компанией Pop Mart. Взрывной рост ее популярности произошел в 2024 году, после того как несколько известных личностей продемонстрировали эту игрушку в своих аккаунтах в социальных сетях.