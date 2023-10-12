СМИ: Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полете

В Росавиации заявили, что все рейсы проходят по расписанию

12 октября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пять пассажирских самолетов, летящих над территорией России, подали сигналы тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечалось также, что ни один из бортов не сменил направления полета.

В Росавиации прокомментировали данные сообщения и заявили, что все рейсы выполняются планово. Представители ведомства добавили, что СМИ получили информацию о самолетах, подавших сигнал тревоги, из сервиса FlightRadar24, за качество данных которого Росавиация не отвечает.

Предположительно, на сервисе произошел сбой.