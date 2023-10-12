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СМИ: Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полете

В Росавиации заявили, что все рейсы проходят по расписанию

12 октября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пять пассажирских самолетов, летящих над территорией России, подали сигналы тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечалось также, что ни один из бортов не сменил направления полета.

В Росавиации прокомментировали данные сообщения и заявили, что все рейсы выполняются планово. Представители ведомства добавили, что СМИ получили информацию о самолетах, подавших сигнал тревоги, из сервиса FlightRadar24, за качество данных которого Росавиация не отвечает.

Предположительно, на сервисе произошел сбой.

самолёт

Комментарии 2

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Гость

07:31:41 13-10-2023

Росавиация не отвечает --- а кто? FlightRadar24 -- это кто? США?

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Гость

14:32:43 13-10-2023

Гость (07:31:41 13-10-2023) Росавиация не отвечает --- а кто? FlightRadar24 -- это кто? ... За Флайрадар росавиация действительно не отвечает, это не их контора, никаким боком. Или может росавиации еще за хрюканье в свинарниках начать отвечать?

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