СМИ: Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полете
В Росавиации заявили, что все рейсы проходят по расписанию
12 октября 2023, 18:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пять пассажирских самолетов, летящих над территорией России, подали сигналы тревоги. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечалось также, что ни один из бортов не сменил направления полета.
В Росавиации прокомментировали данные сообщения и заявили, что все рейсы выполняются планово. Представители ведомства добавили, что СМИ получили информацию о самолетах, подавших сигнал тревоги, из сервиса FlightRadar24, за качество данных которого Росавиация не отвечает.
Предположительно, на сервисе произошел сбой.
07:31:41 13-10-2023
Росавиация не отвечает --- а кто? FlightRadar24 -- это кто? США?
14:32:43 13-10-2023
Гость (07:31:41 13-10-2023) Росавиация не отвечает --- а кто? FlightRadar24 -- это кто? ... За Флайрадар росавиация действительно не отвечает, это не их контора, никаким боком. Или может росавиации еще за хрюканье в свинарниках начать отвечать?