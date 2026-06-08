Смогут ли маркетплейсы вытеснить продуктовые магазины?
В ближайшие годы, скорее всего, будет развиваться гибридная модель, сочетающая онлайн-заказы и офлайн-магазины
08 июня 2026, 15:10, ИА Амител
Продуктовые магазины не исчезнут, так как многие покупатели ценят возможность лично выбирать и осматривать продукты, сообщил в интервью "Газете.ru" президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.
Он подчеркнул, что опасения о скором уходе традиционной розницы преувеличены, особенно в сфере продуктов питания.
«Магазины, без сомнения, сохранятся, поскольку есть люди, которые предпочитают приходить, выбирать и трогать продукты руками. Это особенно актуально для продуктового ретейла, где такая угроза сильно преувеличена. В остальных же сегментах наблюдается значительный переход в онлайн, что вполне естественно», — отметил Дурдыев.
Глава ассоциации также добавил, что доставка становится все более популярной среди покупателей благодаря своей удобности. Многие предпочитают не тратить время на походы по магазинам, если товары можно заказать онлайн и получить их дома.
По мнению Дурдыева, офлайн-магазины будут продолжать существовать в тех местах, где они остаются востребованными.
«Потребители понимают, что доставка — это удобно: не нужно никуда идти, тратить время на поездки. Если магазин популярен, он адаптируется к новым условиям. В тех местах, где магазинов нет, доминировать будут маркетплейсы, предоставляя жителям доступ к товарам», — резюмировал эксперт.
15:24:07 08-06-2026
Доставка продуктов для нетребовательных покупателей и для тех кому нет разницы что "тянуть в рот".
Поясню на одном примере: для молочной продукции есть разница: в начале срока реализации или в конце, формально вроде все хорошо, а вкус сильно разный.
15:27:36 08-06-2026
Гость (15:24:07 08-06-2026) Доставка продуктов для нетребовательных покупателей и для те... Согласна. Только полная немощь может заставить меня есть то, что мне выберут и принесут))
22:49:40 08-06-2026
Гость (15:27:36 08-06-2026) Согласна. Только полная немощь может заставить меня есть то,... у меня с рождения кухарка ходит покупать еду и готовит и у моих детей тоже. Вы как-то узковато мыслите
15:45:53 08-06-2026
Гость (15:24:07 08-06-2026) Доставка продуктов для нетребовательных покупателей и для те... Я в основном посещаю магазины самостоятельно раз в неделю- две, кто-то ходит каждый день, кто-то пользуется исключительно доставкой. Все люди разные, живут по своим графикам, это нормально.
15:37:36 08-06-2026
Предпочитаю покупать продукты в магазине, тщательно выбирая их по качеству и сроку годности, а не то что Джумарджон Бембекджамилов на электровелосипеде привезёт.
15:49:37 08-06-2026
даже доставкой из ленты и прочих не пользуюсь
обязательно какого нибудь омна положат
вообще на базар люблю ездить
мне нра вится торговаться
21:22:32 08-06-2026
Гость (15:49:37 08-06-2026) даже доставкой из ленты и прочих не пользуюсь обязательн... К тому же там и товары есть которых нет в лентах
22:50:56 08-06-2026
Гость (15:49:37 08-06-2026) даже доставкой из лнты и прочих не пользуюсь обязательн... походу вы имеете оч много свободного времени. доставка -- лучшее,
16:08:47 08-06-2026
Модель "фреш" (O3) работает по всей видимости в европейской части России, что касается консервации и круп - уже давно есть и вполне себе интересно.
Так что будем посмотреть. Запасаемся поп-корном.
17:46:29 08-06-2026
Даже рассуждать об этом, по моему, уже является неадекватным. А о реализации этой идеи речь даже не идет.
21:09:01 08-06-2026
Гость (17:46:29 08-06-2026) Даже рассуждать об этом, по моему, уже является неадекватным... А вам кажется адекватным охлажденка, которую туда-сюда таскают? а она есть, а запрещение дворового забоя и как следствие отсутствие на рынке мяса Не пром. откорма?, можно долго продолжать.
21:23:46 08-06-2026
Не нужны эти паразиты маркетплейсы и доставка ради доставки
08:28:19 09-06-2026
Это ж кому не лень минусовать?