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Смогут ли маркетплейсы вытеснить продуктовые магазины?

В ближайшие годы, скорее всего, будет развиваться гибридная модель, сочетающая онлайн-заказы и офлайн-магазины

08 июня 2026, 15:10, ИА Амител

Продуктовый магазин / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Продуктовый магазин / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Продуктовые магазины не исчезнут, так как многие покупатели ценят возможность лично выбирать и осматривать продукты, сообщил в интервью "Газете.ru" президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Он подчеркнул, что опасения о скором уходе традиционной розницы преувеличены, особенно в сфере продуктов питания.

«Магазины, без сомнения, сохранятся, поскольку есть люди, которые предпочитают приходить, выбирать и трогать продукты руками. Это особенно актуально для продуктового ретейла, где такая угроза сильно преувеличена. В остальных же сегментах наблюдается значительный переход в онлайн, что вполне естественно», — отметил Дурдыев.

Глава ассоциации также добавил, что доставка становится все более популярной среди покупателей благодаря своей удобности. Многие предпочитают не тратить время на походы по магазинам, если товары можно заказать онлайн и получить их дома.

По мнению Дурдыева, офлайн-магазины будут продолжать существовать в тех местах, где они остаются востребованными.

«Потребители понимают, что доставка — это удобно: не нужно никуда идти, тратить время на поездки. Если магазин популярен, он адаптируется к новым условиям. В тех местах, где магазинов нет, доминировать будут маркетплейсы, предоставляя жителям доступ к товарам», — резюмировал эксперт.

Россия магазины Продукты
       

Комментарии 13

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Гость

15:24:07 08-06-2026

Доставка продуктов для нетребовательных покупателей и для тех кому нет разницы что "тянуть в рот".
Поясню на одном примере: для молочной продукции есть разница: в начале срока реализации или в конце, формально вроде все хорошо, а вкус сильно разный.

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Гость

15:27:36 08-06-2026

Гость (15:24:07 08-06-2026) Доставка продуктов для нетребовательных покупателей и для те... Согласна. Только полная немощь может заставить меня есть то, что мне выберут и принесут))

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Гость

22:49:40 08-06-2026

Гость (15:27:36 08-06-2026) Согласна. Только полная немощь может заставить меня есть то,... у меня с рождения кухарка ходит покупать еду и готовит и у моих детей тоже. Вы как-то узковато мыслите

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Гость

15:45:53 08-06-2026

Гость (15:24:07 08-06-2026) Доставка продуктов для нетребовательных покупателей и для те... Я в основном посещаю магазины самостоятельно раз в неделю- две, кто-то ходит каждый день, кто-то пользуется исключительно доставкой. Все люди разные, живут по своим графикам, это нормально.

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Гость

15:37:36 08-06-2026

Предпочитаю покупать продукты в магазине, тщательно выбирая их по качеству и сроку годности, а не то что Джумарджон Бембекджамилов на электровелосипеде привезёт.

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Гость

15:49:37 08-06-2026

даже доставкой из ленты и прочих не пользуюсь
обязательно какого нибудь омна положат
вообще на базар люблю ездить
мне нра вится торговаться

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Гость

21:22:32 08-06-2026

Гость (15:49:37 08-06-2026) даже доставкой из ленты и прочих не пользуюсь обязательн... К тому же там и товары есть которых нет в лентах

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Гость

22:50:56 08-06-2026

Гость (15:49:37 08-06-2026) даже доставкой из лнты и прочих не пользуюсь обязательн... походу вы имеете оч много свободного времени. доставка -- лучшее,

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@

16:08:47 08-06-2026

Модель "фреш" (O3) работает по всей видимости в европейской части России, что касается консервации и круп - уже давно есть и вполне себе интересно.

Так что будем посмотреть. Запасаемся поп-корном.

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Гость

17:46:29 08-06-2026

Даже рассуждать об этом, по моему, уже является неадекватным. А о реализации этой идеи речь даже не идет.

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гость

21:09:01 08-06-2026

Гость (17:46:29 08-06-2026) Даже рассуждать об этом, по моему, уже является неадекватным... А вам кажется адекватным охлажденка, которую туда-сюда таскают? а она есть, а запрещение дворового забоя и как следствие отсутствие на рынке мяса Не пром. откорма?, можно долго продолжать.

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Гость

21:23:46 08-06-2026

Не нужны эти паразиты маркетплейсы и доставка ради доставки

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Гость

08:28:19 09-06-2026

Это ж кому не лень минусовать?

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