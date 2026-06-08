В ближайшие годы, скорее всего, будет развиваться гибридная модель, сочетающая онлайн-заказы и офлайн-магазины

08 июня 2026, 15:10, ИА Амител

Продуктовый магазин / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Продуктовые магазины не исчезнут, так как многие покупатели ценят возможность лично выбирать и осматривать продукты, сообщил в интервью "Газете.ru" президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Он подчеркнул, что опасения о скором уходе традиционной розницы преувеличены, особенно в сфере продуктов питания.

«Магазины, без сомнения, сохранятся, поскольку есть люди, которые предпочитают приходить, выбирать и трогать продукты руками. Это особенно актуально для продуктового ретейла, где такая угроза сильно преувеличена. В остальных же сегментах наблюдается значительный переход в онлайн, что вполне естественно», — отметил Дурдыев.

Глава ассоциации также добавил, что доставка становится все более популярной среди покупателей благодаря своей удобности. Многие предпочитают не тратить время на походы по магазинам, если товары можно заказать онлайн и получить их дома.

По мнению Дурдыева, офлайн-магазины будут продолжать существовать в тех местах, где они остаются востребованными.