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Депутат ГД предложил новые налоги для маркетплейсов, чтобы пополнить бюджет регионов

Инициатива затрагивает ключевые вопросы налоговой справедливости и пространственного развития России

06 мая 2026, 14:20, ИА Амител

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нужно ввести обязательное требование для компаний, не имеющих активов в регионах, но работающих там, платить пропорциональную долю налогов в региональные бюджеты, заявил в интервью РИА Новости Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции.

Миронов также сообщил, что партия разрабатывает программу развития малых городов, в основе которой будут меры по сокращению регионального неравенства и созданию благоприятных условий для молодежи.

«Мы предлагаем обязать компании, работающие в регионах, но не имеющие там активов, платить пропорциональную долю налогов», - сказал Миронов. В качестве примера таких компаний он привел ритейлеров, маркетплейсы и банки.

Еще одна инициатива, озвученная политиком, заключается в предоставлении налоговых льгот крупным компаниям для переноса их головных офисов в малые города, как это делается в особых экономических зонах.

«Наша цель - удержать молодежь в малых городах, а не позволить ей уезжать», - подчеркнул Миронов.

Для этого, по его словам, необходимо создать в малых городах социальную и досуговую инфраструктуру, включая кафе, кинотеатры, спортивные комплексы и детские игровые площадки, которые в настоящее время отсутствуют. Эти объекты должны получать налоговые льготы и грантовую поддержку.

Парламентарий также предложил изменить систему финансирования школ, больниц, поликлиник, роддомов и детских садов в малых городах, переведя их с подушевого финансирования на фиксированное. Это позволит предотвратить закрытие и оптимизацию этих учреждений без проведения общественных слушаний.

Банк России / Фото: amic.ru

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Экономика налоги магазины Справедливая Россия
       

Комментарии 6

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Гость

14:23:52 06-05-2026

следите за дедом, чтобы таблетки принимал

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Гость

14:25:54 06-05-2026

Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции.
У МЕНЯ ВСЁ. РАСХОДИМСЯ,

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Гость

14:53:36 06-05-2026

Кто же позволит московский и питерский бюджет то разделить..... Они максимум бу трамвайчики могут утилизировать регионам!

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Гость

14:55:57 06-05-2026

Вначале смеялся с новостей про Миронова, потом бесился. А теперь у меня подозрение, что там его дискредитируют.

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Гость

15:54:02 06-05-2026

На маркетплейсах итак цены высокие стали. Давайте налогов еще побольше.

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Гость

19:02:38 06-05-2026

налог на маркетплейсы - это с жителей и покупателей потрясти. Давайте лучше потрясем губернатора, мэра , их замов, их родственников. И пополним бюджет

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