Инициатива затрагивает ключевые вопросы налоговой справедливости и пространственного развития России

06 мая 2026, 14:20, ИА Амител

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нужно ввести обязательное требование для компаний, не имеющих активов в регионах, но работающих там, платить пропорциональную долю налогов в региональные бюджеты, заявил в интервью РИА Новости Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции.

Миронов также сообщил, что партия разрабатывает программу развития малых городов, в основе которой будут меры по сокращению регионального неравенства и созданию благоприятных условий для молодежи.

«Мы предлагаем обязать компании, работающие в регионах, но не имеющие там активов, платить пропорциональную долю налогов», - сказал Миронов. В качестве примера таких компаний он привел ритейлеров, маркетплейсы и банки.

Еще одна инициатива, озвученная политиком, заключается в предоставлении налоговых льгот крупным компаниям для переноса их головных офисов в малые города, как это делается в особых экономических зонах.

«Наша цель - удержать молодежь в малых городах, а не позволить ей уезжать», - подчеркнул Миронов.

Для этого, по его словам, необходимо создать в малых городах социальную и досуговую инфраструктуру, включая кафе, кинотеатры, спортивные комплексы и детские игровые площадки, которые в настоящее время отсутствуют. Эти объекты должны получать налоговые льготы и грантовую поддержку.

Парламентарий также предложил изменить систему финансирования школ, больниц, поликлиник, роддомов и детских садов в малых городах, переведя их с подушевого финансирования на фиксированное. Это позволит предотвратить закрытие и оптимизацию этих учреждений без проведения общественных слушаний.