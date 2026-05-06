Депутат ГД предложил новые налоги для маркетплейсов, чтобы пополнить бюджет регионов
Инициатива затрагивает ключевые вопросы налоговой справедливости и пространственного развития России
06 мая 2026, 14:20, ИА Амител
Нужно ввести обязательное требование для компаний, не имеющих активов в регионах, но работающих там, платить пропорциональную долю налогов в региональные бюджеты, заявил в интервью РИА Новости Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции.
Миронов также сообщил, что партия разрабатывает программу развития малых городов, в основе которой будут меры по сокращению регионального неравенства и созданию благоприятных условий для молодежи.
«Мы предлагаем обязать компании, работающие в регионах, но не имеющие там активов, платить пропорциональную долю налогов», - сказал Миронов. В качестве примера таких компаний он привел ритейлеров, маркетплейсы и банки.
Еще одна инициатива, озвученная политиком, заключается в предоставлении налоговых льгот крупным компаниям для переноса их головных офисов в малые города, как это делается в особых экономических зонах.
«Наша цель - удержать молодежь в малых городах, а не позволить ей уезжать», - подчеркнул Миронов.
Для этого, по его словам, необходимо создать в малых городах социальную и досуговую инфраструктуру, включая кафе, кинотеатры, спортивные комплексы и детские игровые площадки, которые в настоящее время отсутствуют. Эти объекты должны получать налоговые льготы и грантовую поддержку.
Парламентарий также предложил изменить систему финансирования школ, больниц, поликлиник, роддомов и детских садов в малых городах, переведя их с подушевого финансирования на фиксированное. Это позволит предотвратить закрытие и оптимизацию этих учреждений без проведения общественных слушаний.
14:23:52 06-05-2026
следите за дедом, чтобы таблетки принимал
14:25:54 06-05-2026
Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции.
У МЕНЯ ВСЁ. РАСХОДИМСЯ,
14:53:36 06-05-2026
Кто же позволит московский и питерский бюджет то разделить..... Они максимум бу трамвайчики могут утилизировать регионам!
14:55:57 06-05-2026
Вначале смеялся с новостей про Миронова, потом бесился. А теперь у меня подозрение, что там его дискредитируют.
15:54:02 06-05-2026
На маркетплейсах итак цены высокие стали. Давайте налогов еще побольше.
19:02:38 06-05-2026
налог на маркетплейсы - это с жителей и покупателей потрясти. Давайте лучше потрясем губернатора, мэра , их замов, их родственников. И пополним бюджет