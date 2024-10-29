26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, однако оппозиция не согласилась с их результатами

29 октября 2024, 12:55, ИА Амител

Флаг Грузии / Фото: Zura Narimanishvili/unsplash.com

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов 26 октября 2024 года, на которых снова победила партия "Грузинская мечта". Сторонники ЕС упрекают последнюю в пророссийской политике и отказе от курса евроинтеграции. "Протестные" партии отказываются от мандатов, 28 октября состоялся большой митинг несогласных с победой "Грузинской мечты". Amic.ru рассказывает, что происходит в Грузии.

Как прошли выборы?

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября 2024 года. Граждане страны выбирали однопалатный парламент на четырехлетний срок. На свой четвертый срок баллотировалась правящая партия "Грузинская мечта", которую оппозиция обвиняет в пророссийской позиции.

Всего друг с другом боролось около 20 партий. Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала большинство голосов, она получила 54,09% голосов и 89 мест в парламенте. Также места в парламенте достались "Коалиции за перемены" (10,92% и 18 мест), партиям "Единство – Национальное движение" (10,12% и 17 мест), "Сильная Грузия" (8,78% и 14 мест) и "За Грузию" (7,76% и 12 мест). Остальные партии не прошли 5%-й барьер и не получили представителей в парламенте. При этом все оппозиционные партии выступали против "Грузинской мечты".

Итоги выборов позволили "Грузинской мечте" самостоятельно формировать правительство, без коалиций с другими партиями.

Реакция на результаты выборов

Грузинская оппозиция с результатами выборов не согласилась и сейчас призывает провести их повторно. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая является сторонницей евроинтеграции, не признала результаты выборов и сказала, что признание их означало бы "легитимизацию захвата Грузии Россией". При этом президент согласилась с тем, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы, но посчитала, что это "не важно", приводит фрагмент ее интервью телеграм-канал журналистки Ольги Скабеевой.

Также президент призвала жителей Грузии выйти на акции протеста 28 октября, пишет Interpressnews. Она сказала, что США и Евросоюз должны поддержать протесты.

Мэр Тбилиси и генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе назвал заявления президента по поводу выборов позорными и спекулятивными, пишет RTVI.

Флаг Грузии / Фото: Tonia Kraakman / unsplash.com

Партии "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от депутатских мандатов, которые они получили по итогам выборов, сообщает Civil Georgia.

С заявлением выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На своей странице в заблокированной соцсети X она написала, что грузинский народ "имеет право знать, что происходило" во время голосования. Глава евродипломатии призвал грузинский ЦИК расследовать нарушения на выборах.

США после выборов пригрозили Грузии "дальнейшими последствиями", если страна не изменит курс, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что международные наблюдатели не признали результаты выборов "свободными и справедливыми". Они призвали расследовать нарушения – такие как злоупотребление "Грузинской мечты" государственными ресурсами, покупка голосов, запугивание избирателей и так далее.

Как прошел митинг оппозиции?

28 октября в 19 часов в Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели состоялся большой митинг оппозиции. На него многие пришли с флагами не только Грузии и ЕС, но и Украины. На акции представители протестных партий потребовали провести новые выборы с международными (в первую очередь – западными) наблюдателями. Также лидеры оппозиции сказали, что не будут вступать с властями ни в какие переговоры, кроме организации новых выборов. В конце митинга прозвучали гимны Грузии и Евросоюза, пишут "Осторожно, новости".

Президент на митинге сказала, что будет с оппозицией "до конца на европейском пути". РБК пишет, что она назвала выборы "тотальной фальсификацией" и "российской спецоперацией" и заявила о том, что сейчас активно общается с западными партнерами, доносит до них произошедшее.

А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что грузинский народ "борется за демократию", писал телеграм-канал RT. Источник издания отмечал, что лидеров грузинской оппозиции на площади не было, потому что они получали инструкции от иностранных дипломатов.

Также протестующие вышли на проезжую часть и парализовали движение у здания парламента. Между тем больше происшествий не было, сообщал ТАСС.

Протесты в Грузии/ Фото: Sheldon Kennedy/ unsplash.com

RT информировал о том, что у здания парламента в Тбилиси заметили людей в военной форме с шевронами Грузии и Украины. Источник издания рассказал, что в толпе протестующих были члены запрещенного в РФ "Грузинского легиона", который участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины еще с 2014 года. Его лидер Ладо Гамсахурдия еще до выборов угрожал революцией в случае победы "Грузинской мечты", писал "Царьград".

Также ТАСС сообщил, что в Грузию прибыли подготовленные на Украине снайперы для организации провокаций во время протестов. "Российская газета" упоминала о том, что в толпе можно было увидеть и шевроны украинского батальона "Азов", который признан в России террористической организацией.

Во время протестов в Грузию прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы встретиться с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе. Орбан, кстати, был одним из первых, кто поздравил партию с победой на выборах. Участники акции протеста его освистали, пока политик вместе с делегацией шел в гостиницу, пишет "Интерфакс".

Продолжатся ли протесты?

Пока неизвестно. "Аргументы и Факты" пишут, что грузинская оппозиция избрала новую тактику, отказалась от погромов и насильственных революций и устроила переворот, не приняв депутатские мандаты.

Напомним, что недавно в Молдавии прошли выборы президента и референдум о вступлении в ЕС. На президентских выборах во второй тур, который состоится 3 ноября 2024 года, вышли действующая глава государства, сторонница ЕС Майя Санду и социалист, бывший генпрокурор республики Александр Стояногло.

На референдуме о вступлении в ЕС голоса разделились почти поровну. За проголосовало 50,38%, а против – 49,62%.