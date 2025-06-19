Социалисты призвали защищать русский язык и историческую память от фальсификаций

На форуме "Пушкинские чтения" обсудили и важность охраны культурного наследия в условиях внешней угрозы

19 июня 2025, 11:10, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На международном парламентском форуме Содружества Независимых Государств "Пушкинские чтения" обсудили важность охраны русского языка и культурного наследия. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов акцентировал внимание на том, что в условиях внешней угрозы в России возник новый фронт – борьба за сохранение исторической памяти, в том числе о Великой Отечественной войне. Миронов отметил, что сегодня против страны проводят целенаправленную политику, направленную на вычеркивание из мировой истории.

По его словам, действия, направленные на "стирание" вклада русского народа в мировую историю, включают в себя снос памятников и искажение исторической правды. Западные политические круги не принимают суверенитет России. В частности, Сергей Миронов напомнил о недавней резонансной парламентской ассамблее ОБСЕ, где попытались приравнять ответственность Советского Союза и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Он также вспомнил скандальное заявление Дональда Трампа, который приписал победу над фашизмом США.

Геноцид и защита исторической памяти

Миронов предложил на законодательном уровне признать действия фашистской Германии в отношении народов СССР геноцидом. Он подчеркнул, что в условиях фальсификации истории необходимо не только защищать память о прошлом, но и уделять внимание защите русского языка. Лидер социалистов добавил, что сегодня крайне важно активно развивать культурное пространство – например, через создание новых фильмов, спектаклей и книг, отражающих современную историю.

Русский язык как основа идентичности

В своем выступлении депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев также отметил, что русский язык – основа русской цивилизации. По его словам, он не только объединяет людей внутри страны, но и за ее пределами, являясь важным элементом единства и силы народа.

"В непростой внешнеполитической обстановке, когда против нашей страны развернута беспрецедентная информационная и культурная агрессия, защита русского языка и культуры, исторической памяти приобретает особое значение", – прокомментировал Александр Терентьев.

Инициативы для защиты культуры и исторической памяти

Помимо этого, партия предложила ряд инициатив, направленных на сохранение культурного наследия и языка. Одной из них является предложение организовать бесплатные показы документальных фильмов о Великой Отечественной войне для широкой аудитории. Также социалисты считают важным доработать курс "История русского мира" для русских школ за рубежом, чтобы сохранить культурную преемственность и идентичность.

"Сегодня Россия почти единственная страна, которая демонстрирует нравственность в своей внешней политике", – сказал Сергей Миронов.

И отметил, что партия продолжит поддерживать эту позицию, разделяя ее с президентом Владимиром Путиным.