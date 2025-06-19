Социалисты призвали защищать русский язык и историческую память от фальсификаций
На форуме "Пушкинские чтения" обсудили и важность охраны культурного наследия в условиях внешней угрозы
19 июня 2025, 11:10, ИА Амител
На международном парламентском форуме Содружества Независимых Государств "Пушкинские чтения" обсудили важность охраны русского языка и культурного наследия. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов акцентировал внимание на том, что в условиях внешней угрозы в России возник новый фронт – борьба за сохранение исторической памяти, в том числе о Великой Отечественной войне. Миронов отметил, что сегодня против страны проводят целенаправленную политику, направленную на вычеркивание из мировой истории.
По его словам, действия, направленные на "стирание" вклада русского народа в мировую историю, включают в себя снос памятников и искажение исторической правды. Западные политические круги не принимают суверенитет России. В частности, Сергей Миронов напомнил о недавней резонансной парламентской ассамблее ОБСЕ, где попытались приравнять ответственность Советского Союза и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Он также вспомнил скандальное заявление Дональда Трампа, который приписал победу над фашизмом США.
Геноцид и защита исторической памяти
Миронов предложил на законодательном уровне признать действия фашистской Германии в отношении народов СССР геноцидом. Он подчеркнул, что в условиях фальсификации истории необходимо не только защищать память о прошлом, но и уделять внимание защите русского языка. Лидер социалистов добавил, что сегодня крайне важно активно развивать культурное пространство – например, через создание новых фильмов, спектаклей и книг, отражающих современную историю.
Русский язык как основа идентичности
В своем выступлении депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев также отметил, что русский язык – основа русской цивилизации. По его словам, он не только объединяет людей внутри страны, но и за ее пределами, являясь важным элементом единства и силы народа.
"В непростой внешнеполитической обстановке, когда против нашей страны развернута беспрецедентная информационная и культурная агрессия, защита русского языка и культуры, исторической памяти приобретает особое значение", – прокомментировал Александр Терентьев.
Инициативы для защиты культуры и исторической памяти
Помимо этого, партия предложила ряд инициатив, направленных на сохранение культурного наследия и языка. Одной из них является предложение организовать бесплатные показы документальных фильмов о Великой Отечественной войне для широкой аудитории. Также социалисты считают важным доработать курс "История русского мира" для русских школ за рубежом, чтобы сохранить культурную преемственность и идентичность.
"Сегодня Россия почти единственная страна, которая демонстрирует нравственность в своей внешней политике", – сказал Сергей Миронов.
И отметил, что партия продолжит поддерживать эту позицию, разделяя ее с президентом Владимиром Путиным.
11:40:00 19-06-2025
Вот интересно сколько денег было потрачено на столь важное мероприятие?
А если включить туда перелеты и трансферы?
И какой в итоге результат на выходе = 0
11:43:56 19-06-2025
Давайте начнем с того, что перестанем Мавзолей на 9 мая завешивать...
12:04:38 19-06-2025
Дюша (11:43:56 19-06-2025) Давайте начнем с того, что перестанем Мавзолей на 9 мая заве... вы сегодня адекватны.
+++
12:00:25 19-06-2025
Скажите, а учение Маркса-Энгельса-Ленина оно по прежнему верное, или уже есть некоторые нюансы?
Так же необходимо принять закон о защите чувств атеистов.
12:09:25 19-06-2025
5 (12:00:25 19-06-2025) Скажите, а учение Маркса-Энгельса-Ленина оно по прежнему вер... атеистам надо носить на фуфайках какойнибудь отличительный знак.
а то не понятно - с виду человек, а начнеш общаться - эвона как, атеист.
12:18:12 19-06-2025
Musik (12:09:25 19-06-2025) атеистам надо носить на фуфайках какойнибудь отличительный з... А вы в каждом разговоре начинаете обсуждать религиозные вопросы?
12:31:15 19-06-2025
Гость (12:18:12 19-06-2025) А вы в каждом разговоре начинаете обсуждать религиозные вопр... а с чего вы делаете такие далеко идущие выводы?
17:48:06 19-06-2025
Musik (12:09:25 19-06-2025) атеистам надо носить на фуфайках какойнибудь отличительный з... Я думаю лучше верующим носить знаки, чтоб сразу знать в какого бога они верят и случайно их не оскорбить невинным выражением. А атеистам тогда ходить без этих знаков.
13:25:53 19-06-2025
О какой защите русского языка идёт речь, если коммунисты просто взяли и уничтожили исконно русские буквы "ижица" и "ять"? Покайтесь, зощитнечки, и верните эти две буквы обратно.
16:32:12 19-06-2025
Значит снова будут Конституцию менять. Ну или историю переписывать.