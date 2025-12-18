Социальные выплаты льготникам и семьям с детьми вырастут в Алтайском крае с 1 января

Например, увеличилась выплата для ветеранов труда

18 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

С 1 января 2026 года в Алтайском крае будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат для ряда категорий граждан и семей с детьми. Решение об индексации закреплено в краевом бюджете на будущий год, сообщает правительство региона.

«Законом Алтайского края № 95-ЗС "О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" установлены новые размеры отдельных региональных социальных выплат», – пишет ведомство.

Вырастут размеры ежемесячных денежных выплат региональным льготникам:

ветеранам труда – 935 рублей;

труженикам тыла – 905 рублей;

реабилитированным лицам и признанным пострадавшими – 905 рублей;

отдельным категориям сельских специалистов – от 735 до 1470 рублей в зависимости от занятости;

компенсация расходов на ЖКУ для сельских педагогов составит 3405 рублей.

Также увеличится поддержка для семей с детьми. В частности, размер регионального материнского капитала составит 95 525 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка будет варьироваться от 258,75 до 1125 рублей. Граждане, усыновившие детей, смогут получать ежемесячное пособие в размере 23 503,13 или 25 546,88 рубля в зависимости от районного коэффициента.

В этом году в регионе появилась новая мера поддержки – выплата беременным студенткам. Они получают по 100 тыс. рублей единоразово. В Барнауле помощь оказали уже 129 девушкам.