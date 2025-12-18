Социальные выплаты льготникам и семьям с детьми вырастут в Алтайском крае с 1 января
Например, увеличилась выплата для ветеранов труда
18 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
С 1 января 2026 года в Алтайском крае будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат для ряда категорий граждан и семей с детьми. Решение об индексации закреплено в краевом бюджете на будущий год, сообщает правительство региона.
«Законом Алтайского края № 95-ЗС "О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" установлены новые размеры отдельных региональных социальных выплат», – пишет ведомство.
Вырастут размеры ежемесячных денежных выплат региональным льготникам:
- ветеранам труда – 935 рублей;
- труженикам тыла – 905 рублей;
- реабилитированным лицам и признанным пострадавшими – 905 рублей;
- отдельным категориям сельских специалистов – от 735 до 1470 рублей в зависимости от занятости;
- компенсация расходов на ЖКУ для сельских педагогов составит 3405 рублей.
Также увеличится поддержка для семей с детьми. В частности, размер регионального материнского капитала составит 95 525 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка будет варьироваться от 258,75 до 1125 рублей. Граждане, усыновившие детей, смогут получать ежемесячное пособие в размере 23 503,13 или 25 546,88 рубля в зависимости от районного коэффициента.
В этом году в регионе появилась новая мера поддержки – выплата беременным студенткам. Они получают по 100 тыс. рублей единоразово. В Барнауле помощь оказали уже 129 девушкам.
21:35:26 18-12-2025
В этом году выплата ветеранам труда была 900р. а не 855. Так повысили до 935 или на 80р.? А?
22:05:21 18-12-2025
Непонятливый (21:35:26 18-12-2025) В этом году выплата ветеранам труда была 900р. а не 855. Так... Кароч рублей 910 будет
07:09:36 19-12-2025
Непонятливый (21:35:26 18-12-2025) В этом году выплата ветеранам труда была 900р. а не 855. Так... на них еще районный коэф 15 % считать нужно
00:21:53 19-12-2025
"129 девушкам." если она беременна, то какая он по-вашему девушка-то?! это уже жена, женщина!!
01:38:26 19-12-2025
Это чтобы смогли оплатить подросшую в цене коммуналку, ндс и все остальное,что подорожает. А подорожает все, даже мобильная связь и интернет. Следовательно подорожает и топливо,и проезд. Как вывод - за эти 3 копейки небогатый народ станет жить еще беднее.
01:48:42 19-12-2025
На 80 рублей говорите повыситьсч...вы серьезно..? Зачем я это прочитала..я плакаль
11:47:21 19-12-2025
В этом году 900 руб ЕДВ, повышают на 35 руб. Даже один раз в транспорте не проехать.... Какая уж тут коммуналка. Булка хлеба дороже. Ни в чем себе не отказывай, называется. Сегодня Вам расскажут как мы все стали хорошо жить. Так что, молчим и живем!
12:46:54 19-12-2025
Спасибо большое за полбулочки хлеба (35 р!)!!!