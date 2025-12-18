НОВОСТИОбщество

Социальные выплаты льготникам и семьям с детьми вырастут в Алтайском крае с 1 января

Например, увеличилась выплата для ветеранов труда

18 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru
С 1 января 2026 года в Алтайском крае будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат для ряда категорий граждан и семей с детьми. Решение об индексации закреплено в краевом бюджете на будущий год, сообщает правительство региона.

«Законом Алтайского края № 95-ЗС "О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" установлены новые размеры отдельных региональных социальных выплат», – пишет ведомство.

Вырастут размеры ежемесячных денежных выплат региональным льготникам:

  • ветеранам труда – 935 рублей;
  • труженикам тыла – 905 рублей;
  • реабилитированным лицам и признанным пострадавшими – 905 рублей;
  • отдельным категориям сельских специалистов – от 735 до 1470 рублей в зависимости от занятости;
  • компенсация расходов на ЖКУ для сельских педагогов составит 3405 рублей.

Также увеличится поддержка для семей с детьми. В частности, размер регионального материнского капитала составит 95 525 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка будет варьироваться от 258,75 до 1125 рублей. Граждане, усыновившие детей, смогут получать ежемесячное пособие в размере 23 503,13 или 25 546,88 рубля в зависимости от районного коэффициента.

В этом году в регионе появилась новая мера поддержки – выплата беременным студенткам. Они получают по 100 тыс. рублей единоразово. В Барнауле помощь оказали уже 129 девушкам.

Иллюстрации к материалу: amic.ru

Комментарии 8

Avatar Picture
Непонятливый

21:35:26 18-12-2025

В этом году выплата ветеранам труда была 900р. а не 855. Так повысили до 935 или на 80р.? А?

  -4

Avatar Picture
Гость

22:05:21 18-12-2025

Непонятливый (21:35:26 18-12-2025) В этом году выплата ветеранам труда была 900р. а не 855. Так... Кароч рублей 910 будет

  -6

Avatar Picture
Гость

07:09:36 19-12-2025

Непонятливый (21:35:26 18-12-2025) В этом году выплата ветеранам труда была 900р. а не 855. Так... на них еще районный коэф 15 % считать нужно

  -9

Avatar Picture
Гость

00:21:53 19-12-2025

"129 девушкам." если она беременна, то какая он по-вашему девушка-то?! это уже жена, женщина!!

  -7

Avatar Picture
Гость

01:38:26 19-12-2025

Это чтобы смогли оплатить подросшую в цене коммуналку, ндс и все остальное,что подорожает. А подорожает все, даже мобильная связь и интернет. Следовательно подорожает и топливо,и проезд. Как вывод - за эти 3 копейки небогатый народ станет жить еще беднее.

  -5

Avatar Picture
Гость

01:48:42 19-12-2025

На 80 рублей говорите повыситьсч...вы серьезно..? Зачем я это прочитала..я плакаль

  -1

Avatar Picture
Гость

11:47:21 19-12-2025

В этом году 900 руб ЕДВ, повышают на 35 руб. Даже один раз в транспорте не проехать.... Какая уж тут коммуналка. Булка хлеба дороже. Ни в чем себе не отказывай, называется. Сегодня Вам расскажут как мы все стали хорошо жить. Так что, молчим и живем!

  -5

Avatar Picture
Мадам

12:46:54 19-12-2025

Спасибо большое за полбулочки хлеба (35 р!)!!!

  -5

