Соцсети: в Бийске ВАЗ задел иномарку и врезался в столб

По словам свидетелей, в машине находилась пьяная компания, а у водителя не было прав

23 июня 2024, 16:25, ИА Амител

Авария в Бийске/ Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске на улице Мало-Угреневской произошло серьезное ДТП с участием иномарки и ВАЗ. Об этом сообщает "Инцидент Бийск".

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Carina при повороте столкнулся с автомобилем ВАЗ. Последний хотел обогнать другого участника дорожного движения, однако после того как задел Toyota, на большой скорости врезался в столб.

Свидетели утверждают, что в отечественном автомобиле находилась пьяная компания, а у водителя не было прав на управление транспортным средством.