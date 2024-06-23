Соцсети: в Бийске ВАЗ задел иномарку и врезался в столб
По словам свидетелей, в машине находилась пьяная компания, а у водителя не было прав
23 июня 2024, 16:25, ИА Амител
Авария в Бийске/ Фото: "Инцидент Бийск"
В Бийске на улице Мало-Угреневской произошло серьезное ДТП с участием иномарки и ВАЗ. Об этом сообщает "Инцидент Бийск".
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Carina при повороте столкнулся с автомобилем ВАЗ. Последний хотел обогнать другого участника дорожного движения, однако после того как задел Toyota, на большой скорости врезался в столб.
Свидетели утверждают, что в отечественном автомобиле находилась пьяная компания, а у водителя не было прав на управление транспортным средством.
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