Соцсети: здание суда в Барнауле оцепили из-за сообщения о бомбе
Людей эвакуировали из помещения
17 ноября 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Здание суда Центрального района Барнаула на улице Силикатной могли "заминировать". Как сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", здание оцепили.
"Предположительно, поступило сообщение о взрывном устройстве", – сообщили в группе.
Подробности инцидента выясняются.
Напомним, что в конце сентября 16-летнего жителя Амурской области задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школах Барнаула. В августе 2023 года он отправил электронное письмо о минировании всех школ краевой столицы.
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