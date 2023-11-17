Соцсети: здание суда в Барнауле оцепили из-за сообщения о бомбе

Людей эвакуировали из помещения

17 ноября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Здание суда Центрального района Барнаула на улице Силикатной могли "заминировать". Как сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", здание оцепили.

"Предположительно, поступило сообщение о взрывном устройстве", – сообщили в группе.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что в конце сентября 16-летнего жителя Амурской области задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школах Барнаула. В августе 2023 года он отправил электронное письмо о минировании всех школ краевой столицы.