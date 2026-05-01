Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 16,1 млрд долларов
Общее состояние 20 российских миллиардеров на 1 мая достигло 315,3 млрд долларов
01 мая 2026, 19:54, ИА Амител
С начала года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на 16,106 миллиарда долларов — такие данные получило РИА Новости на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Методика расчета индекса опирается на стоимость акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Если прямых данных недостаточно, для оценки используют соотношение капитализации к EBITDA либо цены акции к прибыли на акцию. В рейтинг BBI входят 500 самых состоятельных людей мира, среди которых сейчас представлены 20 граждан России. Их общее состояние на 1 мая достигло 315,3 миллиарда долларов.
Лидером глобального рейтинга остается американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск: с начала года его капитал увеличился на 31,5 миллиарда долларов и составил 651 миллиард. На втором и третьем местах — сооснователи Google. Состояние Ларри Пейдж выросло на 55,5 миллиарда долларов, до 325 миллиардов. В то время как состояние Сергея Брин увеличилось на 51,3 миллиарда долларов, до 301 миллиарда.
Четвертую позицию занимает основатель Amazon Джефф Безос: его капитал вырос на 29,8 миллиарда долларов и достиг 283 миллиардов. Замыкает первую пятерку богатейших людей мира основатель Meta* Марк Цукерберг. В отличие от остальных лидеров списка, его состояние за период сократилось на 16,4 миллиарда долларов и сейчас составляет 217 миллиардов. Ранее сообщалось, что Алексей Мордашов возглавил российский рейтинг миллиардеров по версии Forbes.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
20:41:02 01-05-2026
Богатеи - богатеют, нищие - беднеют. "26 Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета и томление духа!" Екклесиаст.
10:32:23 02-05-2026
Гость (20:41:02 01-05-2026) Богатеи - богатеют, нищие - беднеют. "26 Ибо человеку, котор... Екклизиаст про женщин прикольно нааисал в двух словах, их характеристику и сущность.
21:31:45 01-05-2026
08:12:07 02-05-2026
22:11:16 01-05-2026
Ну и что? Березовский тоже эти млярды коллекционировал,да столько что не потребить человеку,но в гробу карманов не оказалось
07:05:10 02-05-2026
Денюжки в активах а не в банкнотах...
07:22:34 02-05-2026
08:51:03 02-05-2026
10:33:53 02-05-2026
11:20:10 02-05-2026
Я думаю,людям НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ прочитать,что в крае зарплата догнала (наконец-то) общероссийскую зарплату. Ну заслужили люди! Заслужили!
12:34:19 02-05-2026
Гость (11:20:10 02-05-2026) Я думаю,людям НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ прочитать,что в крае зарпла... Аграрный край. Никогда здесь зарплаты высокими не будут. Что при СССР что при капитализме...
16:35:00 02-05-2026
Гость (12:34:19 02-05-2026) Аграрный край. Никогда здесь зарплаты высокими не будут. Что... При СССР он был индустриальным!
17:05:31 02-05-2026
В СССР зарплаты были такие же как и Москве, на серверах люди зарабатывали.
17:06:28 02-05-2026
Гость (12:34:19 02-05-2026) Аграрный край. Никогда здесь зарплаты высокими не будут. Что... В СССР зарплаты были такие же как и Москве, на серверах люди зарабатывали.
19:19:52 03-05-2026
средний класс тоже подувеличил обороты. в среднем доход вырос на 2- проц., по себе и знакомым из этого же слоя сужу