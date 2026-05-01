Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 16,1 млрд долларов

Общее состояние 20 российских миллиардеров на 1 мая достигло 315,3 млрд долларов

01 мая 2026, 19:54, ИА Амител

Доллары в сейфе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

С начала года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на 16,106 миллиарда долларов — такие данные получило РИА Новости на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Методика расчета индекса опирается на стоимость акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Если прямых данных недостаточно, для оценки используют соотношение капитализации к EBITDA либо цены акции к прибыли на акцию. В рейтинг BBI входят 500 самых состоятельных людей мира, среди которых сейчас представлены 20 граждан России. Их общее состояние на 1 мая достигло 315,3 миллиарда долларов.

Лидером глобального рейтинга остается американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск: с начала года его капитал увеличился на 31,5 миллиарда долларов и составил 651 миллиард. На втором и третьем местах — сооснователи Google. Состояние Ларри Пейдж выросло на 55,5 миллиарда долларов, до 325 миллиардов. В то время как состояние Сергея Брин увеличилось на 51,3 миллиарда долларов, до 301 миллиарда.

Четвертую позицию занимает основатель Amazon Джефф Безос: его капитал вырос на 29,8 миллиарда долларов и достиг 283 миллиардов. Замыкает первую пятерку богатейших людей мира основатель Meta* Марк Цукерберг. В отличие от остальных лидеров списка, его состояние за период сократилось на 16,4 миллиарда долларов и сейчас составляет 217 миллиардов. Ранее сообщалось, что Алексей Мордашов возглавил российский рейтинг миллиардеров по версии Forbes.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская



