Сотрудник барнаульского водоканала превратил хобби в краевой турнир по волейболу

В этом году соревнования прошли в Тальменском районе

07 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJKJSmX

III ежегодный краевой турнир по волейболу "Жара" / Фото: Дарья Черных

В селе Луговое Тальменского района прошел третий ежегодный краевой волейбольный турнир "Жара". Спортивное мероприятие, собравшее участников из разных уголков региона, организовал Андрей Валингер — мастер цеха по обслуживанию канализационных сетей "Росводоканал Барнаул". Для работника предприятия эти соревнования давно перестали быть просто увлечением. Они превратились в полноценное дело, которое объединяет сослуживцев, приятелей из детства и юных спортсменов.

От "Рюкзака добра" до донорства

Андрей Валингер устроился на предприятие сразу после выпуска из Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Начинал карьеру в диспетчерской, сегодня работает мастером. Но его деятельность не замыкается на производственных задачах. Возглавляя Совет молодых специалистов "Росводоканал Барнаул", Андрей отвечает за адаптацию вновь пришедших сотрудников и помогает им осваивать профессию. Под его началом коллектив численностью более 300 человек воплощает в жизнь десятки общественно полезных проектов — от природоохранных инициатив до благотворительных акций.

Например, каждый год перед Днем знаний активисты проводят благотворительную акцию "Рюкзак добра". Они собирают письменные принадлежности и наборы для творчества в пользу фонда "Облака", а затем направляют их в удаленные села края. Молодежь предприятия также регулярно участвует в донорских акциях, устраивает субботники и сборы гуманитарной помощи.

Физическая культура и спорт всегда занимали важное место в биографии Андрея. Он выпускник детско-юношеской спортивной школы по волейболу. Устроившись в водоканал, быстро вошел в состав волейбольной команды и проявил себя как один из сильнейших игроков. Однако страсть к игре и стремление встретиться с давними соперниками из спортивной школы привели к рождению более значимого проекта.

III ежегодный краевой турнир по волейболу "Жара" / Фото: Дарья Черных

Как "Жара" стала традицией

«Все началось с простого желания собрать друзей. У меня много знакомых волейболистов, и мы часто думали, как бы встретиться всем сразу. Собрались, поиграли, отдохнули — и оказалось, что это нужно не только нам. Так "Жара" стала ежегодной и выросла за пределы нашего круга», — делится Андрей Валингер.

В нынешнем сезоне Андрей привез не только личный энтузиазм, но и всю сборную — своих коллег из "Росводоканал Барнаул". В конце июня импровизированная площадка в селе Луговое приняла 50 игроков. За победу состязались пять коллективов: из сел Луговое и Залесово, ЗАТО Сибирский, краевой столицы и барнаульского водоканала. Примечательно, что в этом году даты турнира совпали с днем рождения организатора. Бронзовая медаль, завоеванная командой "Росводоканал Барнаул", стала для Андрея вдвойне приятным подарком.

Основная задача "Жары" — дать людям возможность живого общения и полноценного отдыха в кругу семьи и близких по духу людей, подчеркивает Андрей Валингер. По его словам, для юных участников такие соревнования служат наглядным уроком: родители и старшие наставники собственным примером показывают, что значит вести активный и здоровый образ жизни.

"Росводоканал Барнаул" — предприятие в сфере водоснабжения и водоотведения Алтайского края, которое обеспечивает стабильную подачу воды и отвод стоков. Компания постоянно поддерживает социальные и экологические проекты сотрудников, укрепляя корпоративный дух и повышая уровень жизни в регионе. Деятельность водоканала созвучна миссии экосистемы социального развития "Добро.рф" , которая объединяет добровольцев, благотворителей и социально ориентированные НКО по всей стране.ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060

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