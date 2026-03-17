Велнес-отдых в Белокурихе. Почему туристы выбирают камерный спа-отель "Кедровый" на Алтае?

Здесь есть все, чтобы расслабиться и восстановить силы — спа, уютный ресторан, дизайнерские номера. Еще и по выгодным ценам

17 марта 2026, 10:20, ИА Амител

Спа-отель "Кедровый" / Фото: Дмитрий Татзединов

Сегодня велнес*-концепция (от англ. wellness — "хорошее здоровье" или "благополучие") для многих стала не просто модным словом, а образом жизни. Речь уже не только о правильном питании и спорте, а об осознанном взгляде на отдых. Это умение замедлиться, расслабиться и провести качественное время с собой и близкими. Одно из самых подходящих мест для такого отдыха на Алтае — Белокуриха. Уникальный климат, живописная природа и многолетняя репутация курорта создают идеальные условия для релакса и оздоровления. И если раньше поездка сюда ассоциировалась прежде всего с длительным санаторным лечением, то сегодня многие гости выбирают другой формат — велнес-отели.

Здесь можно совместить оздоровительные программы, единение с природой и современный комфорт без необходимости подстраивать жизнь под график процедур. При этом такой отдых в Белокурихе вполне доступен — например, спа-отель "Кедровый" регулярно предлагает гостям выгодные спецпредложения.

Камерный отель в центре курорта

Спа-отель "Кедровый" находится в самом центре Белокурихи, на берегу одноименной реки. Это авторский проект, который сразу привлекает внимание эстетикой. Здание построили из натурального кедра — внутри царит особый, ни с чем не сравнимый древесный аромат. Дизайн номеров и общественных пространств выполнили из экологичных материалов: дерево, камень, кожа, которые создают атмосферу природной роскоши.

Отель небольшой — всего 22 эксклюзивных номера. Территория закрытая, что обеспечивает дополнительное спокойствие и ощущение полного слияния с природой. Для тех, кто хочет исследовать окрестности, доступны экскурсии по Белокурихе и терренкуры — специально проложенные маршруты для прогулок. Рядом и курортная инфраструктура: магазины, кафе, достопримечательности.

Спа-отель "Кедровый" / Фото: Дмитрий Татзединов

"Кедровый" отлично подходит для семей с детьми. Номера просторные и продуманные для комфортного проживания с ребенком. Для маленьких гостей работает игровая комната. Также в отеле можно остановиться с домашними животными.

Атмосфера уединенного отдыха на природе здесь поддерживается во всем. На берегу реки оборудованы беседки для барбекю — отличное место для семейных обедов на свежем воздухе или дружеских посиделок. А летом работает открытый бассейн с подогревом.

Собственный спа-комплекс

Главная особенность отдыха в "Кедровом" в отличие от классического санаторного курса — гибкий формат. Здесь нет привязки ко времени процедур, меньше гостей, а значит — более индивидуальный подход. Можно погреться в сауне и поплавать в крытом бассейне, принять знаменитые пантовые ванны, которые доступны и для взрослых, и для детей.

Есть индивидуальные программы для разных категорий гостей. Например:

для женщин — уходовые "Дары Алтая", "Возрождение и детокс", "Золото Клеопатры", а также девичник в спа-формате;

для пар — романтические свидания и расслабляющие ритуалы;

для мужчин — программы "Хозяин тайги" и "Таежная сила" с акцентом на восстановление сил.

А еще — специальные щадящие программы для будущих мам и детей.

Кстати, спа-центр открыт для всех желающих. Посетить его можно даже если вы не проживаете в "Кедровом".

Аутентичный ресторан

Отдых в спа-отеле "Кедровый" — это не только про здоровье, но и гастрономические впечатления. По утрам гостей ждет завтрак по системе "шведский стол", включенный в стоимость проживания. А вечером стоит отправиться в ресторан "Таежный", где подают блюда региональной кухни в формате a la carte ("А ля карт"). Продукты для кухни свои — с фермерского хозяйства, поэтому блюда получаются особенно вкусными и свежими.

Ресторан "Таежный" / Фото: Дмитрий Татзединов

Интерьер ресторана продолжает общую стилистику отеля — тематический дизайн, натуральные материалы. С четверга по воскресенье здесь звучит живая музыка, а иногда проходят гастрономические ужины с авторскими сетами. Для маленьких гостей разработано специальное меню. Есть возможность заказать еду в номер, в сауну, на террасу или в беседку для барбекю.

Ресторан открыт не только для постояльцев — позавтракать или поужинать здесь могут все гости курорта.

Предложения для выгодного отдыха

Спа-отель регулярно радует гостей выгодными вариантами отдыха. Например, с 26 марта по 5 апреля 2026 года проходят "Весенние каникулы с выгодой": дети до 14 лет проживают бесплатно на дополнительных местах и включен завтрак. А весь март действует скидка 15% на проживание с завтраком. Отличный повод отправиться в семейную поездку во время школьных каникул.

Не менее интересное предложение — "Отдых по смешным ценам!". Только 1 апреля 2026 года выгода составит 20% на все заезды в апреле. Кроме того, в "Кедровом" действуют и другие спецпредложения: "Сутки в подарок", "Скидка именинникам" и не только. Также для гостей есть программа лояльности.

Подробнее об этом на сайте.

Формат камерного спа-отеля подходит тем, кто хочет за короткое время восстановить силы, уделить внимание здоровью и провести время в кругу семьи. "Кедровый" предлагает именно такой отдых — без спешки, среди живописной природы и в атмосфере комфорта четырехзвездочного курорта.

Спа-отель "Кедровый"

Адрес: Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, д. 3

Тел.: +7-800-700-85-02; +7-905-925-72-27

Сайт

"Телеграм"

"ВКонтакте"

ООО "Спа-Курорт Кедровый"

Реклама