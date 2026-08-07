Спасатели двух стран объединились для борьбы с лесным пожаром на Алтае

Казахстанская сторона следила за обстановкой с воздуха с помощью вертолета

07 августа 2026, 09:04, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Минприроды Алтайского края

Днем 5 августа на границе Алтайского края и Республики Казахстан вспыхнул лесной пожар. Возгорание удалось быстро локализовать благодаря совместной работе лесопожарных служб двух стран, сообщили в региональном Минприроды.

Очаг заметили с пожарной наблюдательной вышки на территории Алтайского края. По предварительным данным, причиной стала сухая гроза: молния ударила в дерево, после чего огонь распространился по лесному массиву.

«Площадь пожара составила около двух гектаров. К тушению привлекли 11 специалистов и пять единиц техники», — отметили в ведомстве.

Казахстанская сторона следила за обстановкой с воздуха с помощью вертолета. Между службами двух стран постоянно шел обмен оперативной информацией. При необходимости коллеги из Казахстана были готовы подключиться к ликвидации, однако пожарные Алтайского края смогли взять ситуацию под контроль своими силами.

После локализации специалисты еще около суток проливали территорию, чтобы не допустить повторного возгорания.