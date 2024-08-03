Мужчина утонул во время купания в Алтайском крае

Тело из воды достали водолазы

03 августа 2024, 21:37, ИА Амител

Озеро / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае во время купания на диком пляже утонул мужчина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент случился рядом с селом Топчиха на пруду Ваньково-1.

Тело погибшего извлекли на берег водолазы. При каких обстоятельствах утонул потерпевший, не уточняется.