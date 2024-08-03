Мужчина утонул во время купания в Алтайском крае
Тело из воды достали водолазы
03 августа 2024, 21:37, ИА Амител
Озеро / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае во время купания на диком пляже утонул мужчина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент случился рядом с селом Топчиха на пруду Ваньково-1.
Тело погибшего извлекли на берег водолазы. При каких обстоятельствах утонул потерпевший, не уточняется.
22:32:09 03-08-2024
В Топчихе есть не дикие пляжи ?
03:34:20 04-08-2024
А где в Топчихе "недикий" пляж? В Барнауле?
16:12:27 04-08-2024
Я вчера купался. И не дождетесь.