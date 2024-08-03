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Мужчина утонул во время купания в Алтайском крае

Тело из воды достали водолазы

03 августа 2024, 21:37, ИА Амител

Озеро / Источник фото: unsplash.com
Озеро / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае во время купания на диком пляже утонул мужчина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент случился рядом с селом Топчиха на пруду Ваньково-1.

Тело погибшего извлекли на берег водолазы. При каких обстоятельствах утонул потерпевший, не уточняется.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

22:32:09 03-08-2024

В Топчихе есть не дикие пляжи ?

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Кхм...

03:34:20 04-08-2024

А где в Топчихе "недикий" пляж? В Барнауле?

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Musik

16:12:27 04-08-2024

Я вчера купался. И не дождетесь.

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