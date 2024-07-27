Мужчина утонул во время купания в Рубцовске

Тело с глубины доставали водолазы

27 июля 2024, 17:45, ИА Амител

Водоем / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина утонул во время купания на старице реки Алей в Рубцовске, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 27 июля. Тело с глубины доставали водолазы.

"У реки Алей двойное дно, сложный рельеф и нестабильный уровень воды. Купание в ней крайне опасно, как и в любом непроверенном и неподготовленном месте", – подчеркнули в ведомстве.

В Алтайском крае до 29 июля сохранится 30-градусная жара. Спасатели призывали быть аккуратнее на водоемах и не употреблять спиртное.