Мужчина утонул во время купания в Рубцовске
Тело с глубины доставали водолазы
27 июля 2024, 17:45, ИА Амител
Водоем / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина утонул во время купания на старице реки Алей в Рубцовске, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
Инцидент случился 27 июля. Тело с глубины доставали водолазы.
"У реки Алей двойное дно, сложный рельеф и нестабильный уровень воды. Купание в ней крайне опасно, как и в любом непроверенном и неподготовленном месте", – подчеркнули в ведомстве.
В Алтайском крае до 29 июля сохранится 30-градусная жара. Спасатели призывали быть аккуратнее на водоемах и не употреблять спиртное.
07:17:39 28-07-2024
Утонул на старице, а "двойное дно" - на реке Алей.😆