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Мужчина утонул на Алтае в безымянном водоеме

В МЧС в очередной раз напомнили основные правила безопасности

05 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Водоем / Фото: МЧС Алтайского края
Водоем / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае при купании в безымянном водоеме утонул мужчина, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

"В Советском районе вблизи села Урожайное. <...> Тело извлечено из воды очевидцами", – рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили основные правила безопасности:

  • купаться без происшествий можно только на официально открытых пляжах;
  • детям без взрослых у воды не место.

Стоит отметить, что трагедии на водоемах происходят в крае чуть ли не каждый день. Накануне мужчина утонул рядом с селом Топчиха в пруду Ваньково-1, другой мужчина утонул в озере вблизи села Камышенка, еще один мужчина утонул на диком пляже в Бийске.

Алтайский край Происшествия Безопасность

Комментарии 1

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гость

14:07:45 05-08-2024

пить меньше нужно.

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