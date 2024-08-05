Мужчина утонул на Алтае в безымянном водоеме
В МЧС в очередной раз напомнили основные правила безопасности
05 августа 2024, 13:40, ИА Амител
Водоем / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае при купании в безымянном водоеме утонул мужчина, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.
"В Советском районе вблизи села Урожайное. <...> Тело извлечено из воды очевидцами", – рассказали в ведомстве.
В МЧС напомнили основные правила безопасности:
- купаться без происшествий можно только на официально открытых пляжах;
- детям без взрослых у воды не место.
Стоит отметить, что трагедии на водоемах происходят в крае чуть ли не каждый день. Накануне мужчина утонул рядом с селом Топчиха в пруду Ваньково-1, другой мужчина утонул в озере вблизи села Камышенка, еще один мужчина утонул на диком пляже в Бийске.
14:07:45 05-08-2024
пить меньше нужно.