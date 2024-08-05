Мужчина утонул на Алтае в безымянном водоеме

В МЧС в очередной раз напомнили основные правила безопасности

05 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Водоем / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае при купании в безымянном водоеме утонул мужчина, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

"В Советском районе вблизи села Урожайное. <...> Тело извлечено из воды очевидцами", – рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили основные правила безопасности:

купаться без происшествий можно только на официально открытых пляжах;

детям без взрослых у воды не место.

Стоит отметить, что трагедии на водоемах происходят в крае чуть ли не каждый день. Накануне мужчина утонул рядом с селом Топчиха в пруду Ваньково-1, другой мужчина утонул в озере вблизи села Камышенка, еще один мужчина утонул на диком пляже в Бийске.