"Списание долгов — не схема". Как алтайский юрист разбирает сложные банкротства

Александр Якушев считает, что добросовестных должников и кредиторов должна защищать понятная правовая практика

22 июля 2026, 15:05, ИА Амител

Александр Якушев / Фото из архива героя рубрики

Банкротство — законный способ решить вопрос с финансовой несостоятельностью, когда человек или компания уже не могут платить по долгам. Россияне активно используют этот механизм: по данным "Федресурса", только в первом квартале 2026 года банкротами стали 153,9 тыс. граждан. Но это не всегда работает честно. Иногда человек или компания заранее набирают долги, выводят имущество на родственников или подконтрольные структуры, а потом пытаются пройти процедуру так, будто платить действительно нечем. Герой материала в рамках спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", алтайский юрист Александр Якушев, часто сталкивается с такими делами в своей практике.

Законный выход и серые схемы

Александр Якушев работает с обеими сторонами таких споров. В одних случаях он помогает должникам пройти процедуру с минимальными правовыми рисками. В других — представляет интересы кредиторов, если должник, по его мнению, пытается спрятать имущество или уйти от выплат.

«Бывает, что руководители намеренно доводят компанию до банкротства, чтобы не рассчитываться с банками и кредиторами. И тогда мы, наоборот, помогаем вернуть долги. Банкротство, списание долгов — это не схема для махинаций», — объясняет юрист.

Один из таких случаев произошел в Бийске. По словам Александра, руководители местной компании перед банкротством взяли в банках кредиты на 50 млн рублей, а затем вывели активы на другую организацию, которую оформили на номинальных лиц. После этого заявили, что имущества у них нет. Через суд сделки удалось оспорить, активы — вернуть, а кредитные долги — закрыть. Но на это ушло несколько лет.

Другой спор связан с земельными участками в горной части Алтая. Инвесторы купили землю и вложили деньги в развитие территории. Позже продавец через процедуру банкротства попытался вернуть участки себе, хотя, по словам юриста, расчеты по сделке подтверждали документы и переписка. Сейчас команда Александра добивается пересмотра судебных актов. Эта история тоже тянется почти десять лет.

Систему надо настраивать точнее

По мнению Александра Якушева, само банкротство нужно рынку. Вопрос в том, как им пользуются. Иногда законный механизм применяют не для выхода из финансового тупика, а чтобы скрыть активы или переложить убытки на других участников рынка.

«Если человек понимает, что можно взять кредиты, ничего не вернуть, потом пройти банкротство и не получить последствий, это создает неправильный сигнал. Такие истории неверно, некорректно формируют рынок», — говорит Александр.

По его словам, от этого страдают добросовестные заемщики и компании. Когда кредитор не получает деньги, риски в итоге ложатся на рынок: банки осторожнее выдают кредиты, закладывают возможные потери в ставки, а честные заемщики платят дороже.

Александр Якушев предлагает системнее работать с такими делами. В первую очередь — анализировать сделки перед банкротством, быстрее реагировать на вывод имущества и активнее передавать материалы в правоохранительные органы, если в деле появляются признаки злоупотребления. А силовикам и судам — внимательнее проверять законность данных действий.

Не ждать, а делать

Александр Якушев родился и работает в Алтайском крае. Он окончил юридический факультет и постепенно пришел к банкротным делам — сначала как специалист в компании, затем через собственную практику.

Сейчас он занимается не только конкретными спорами, но и профессиональным обсуждением того, как должна работать законная и понятная система банкротства, с предпринимателями и юристами. Для него это возможность говорить о практических изменениях в сфере, с которой он работает каждый день.

И в целом для Александра Якушева "жить по-новому" — значит не мириться с серыми схемами как с неизбежностью. В правовой сфере новые подходы начинаются не с громких заявлений, а с конкретной работы: найти активы, доказать связь сделок, вернуть имущество в конкурсную массу и показать, что закон должен работать одинаково для всех.