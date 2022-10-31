Алтайская лыжница завоевала серебро в Якутии

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала серебряную медаль в Якутии.

Первые в зимнем сезоне 2022/23 соревнования состоялись 29-30 октября в Алдане. Помимо россиян, в них участвовали лыжники из Белоруссии и Казахстана.

В первый день соревнований Яна Кирпиченко показала пятый результат на дистанции 5 километров свободным стилем. От занявшей первое место Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга она отстала на 24,7 секунды.

30 октября Кирпиченко стала второй в спринте, уступив только Лидии Горбуновой из Татарстана.

Кирпиченко родилась в 1996 году в Рубцовске. Сейчас 26-летняя спортсменка представляет на соревнованиях Алтайский и Красноярский края.