Баскетболисты клуба «Барнаул» проиграли в Свердловской области. Очередной матч чемпионата России против лидера турнира — команды «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды — состоялся сегодня и завершился поражением алтайских баскетболистов со счётом 76:91 (18:24, 22:25, 15:21, 21:21).

Уральцы были сильнее в трёх четвертях игры. Лишь заключительный отрезок матча оказался равным по счёту. Самым результативным в составе «Барнаула» оказался Алимджан Федюшин, который набрал 23 очка. Победа над «Барнаулом» стала для баскетболистов из Ревды седьмой подряд с начала сезона.

«Темп-СУМЗ-УГМК» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Алтайская команда на 12-й строке. Следующий матч «Барнаул» проведёт 20 ноября в Екатеринбурге против «Уралмаша», который располагается на третьей строке.