БК «Барнаул» дома одержал трудную победу над «Динамо» из Владивостока. Очередной матч мужской баскетбольной Суперлиги состоялся сегодня в спорткомплексе «Победа» и завершился со счетом 77:73 в пользу алтайской команды.

По итогам первой половины встречи барнаульцы уступали — 36:41, однако после большого перерыва сумели склонить чашу весов в свою пользу, и в итоге праздновали победу. Самыми результативными в составе хозяев стали Алимджан Федюшин и Агасий Тоноян, которые набрали по 18 очков. После этого успеха команда Олега Тена занимает 13 место из 15 участников турнира. Дальневосточники на шестой строке.

Следующий матч «горожане» вновь проведут в барнаульском спорткомплексе «Победа» в понедельник, 28 ноября. Соперником алтайских баскетболистов станет иркутский «Иркут», располагающийся на девятом месте.